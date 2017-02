Etterlengtet slutt på India-eventyret

Analytikere Dagbladet har snakket med er ikke overrasket over at Telenor måtte gi bort hele India-satsingen uten å få betalt i penger. De har tapt hele 25 milliarder kroner på India-eventyret.

- Det ble ingen lykkelig slutt, men vi er glade for at de kom seg ut på edruelige vilkår. For hver dag som gikk ble posisjonen i India mindre og mindre attraktiv, sier analytiker Petter Kongslie i Sparebank1 markets.

- Det er bra at de kommer seg ut og ble ferdige med det, sier analytiker Håvard Nilsson i meglerhuset Carnegie.

Brekkes baby

Det var toppsjef Sigve Brekke selv, som daværende Asia-sjef, overtalte styret i Telenor til å gå inn i India i 2008.

- Hvordan vil dette hefte ved Brekkes navn?

- Jeg vil anta at Brekke heller ikke i 2008 var alene om å ta avgjørelsen. Og det har vært klart lenge at de ønsket seg ut av India, sier Kongslie.

Brekke peker på at den harde konkurransen, og regulatoriske uklarheter med indiske myndigheter, har gjort at selskapet ikke lenger klarte å finne lønnsomme løsninger.

Telenor i India Telenor kunngjorde i 2008 planer om å gå inn i det indiske markedet. I september 2009 dannet de selskapet Uninor sammen med en indisk partner.

I 2012 kansellerte indisk Høyesterett lisensene til Uninor på grunn av korrupsjonsavsløringer, men selskapet sikret seg senere samme år lisenser for 20 år framover.

I 2014 ble Telenor eneeiere i selskapet, som i 2015 ble omdøpt til Telenor India.

Telenor hadde 38 millioner kunder og en markedsandel på 3,9 prosent i landet ved utgangen av 2016.

I 2016 var Telenor Indias omsetning 6 milliarder kroner. Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør til sammen nesten 25 milliarder kroner.

Telenor ASA har 23. februar 2017 inngått en avtale med Bharti Airtel som tar over Telenor India.

- Det er klart dette har vært en vanskelig beslutning. Men det har vi sagt hele tiden, fra den første investeringen: Vi er i India for å tjene penger, sier konsernsjefen til NTB.

I en rapport omtaler Kongslie i Sparebank1 nattas nyhet som «etterlengtet». Nilsson sier alternativet til å komme seg ut ville vært å spytte inn mye mer penger.

- Det har vært et tapssluk og det ville krevd betydelige investeringer for å gjøre det lønnsomt. Markedsutsiktene så stygge ut, sier han.

Bør konsentrere virksomheten

Avtalen mellom Airtel og Telenor involverer ikke kontanter. Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet, inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter. De overtar også fremtidige forpliktelser, inkludert frekvensavbetalinger og leie av tårn.

- Det er som forventet at de måtte gi det bort. Det var nok den beste avtalen de kunne fått. Det er lettere å gi det bort og si fra seg forpliktelsene enn å ta det arbeidet selv, sier Nilsson.

Kongslie mener Telenor heller bør sette pengene sine i arbeid i andre land, som for eksempel Thailand. For å henge med i den rivende teknologiske utviklingen kreves det store investeringer. De bør selskapet gjøre i land der de allerede har en sterk posisjon eller kan få en nummer én-posisjon.

- Vi er mottakelig for at de går inn i nye markeder, men da må det bygge på Telenor-måten. De må få majoritet og konkurransen kan ikke være så tilspisset.

Verdi null

Også Henriette Trondsen i Arctic sier salget var forventet.

- Dette er på linje med vårt estimat. Vi hadde en verdivurdering på null da vi ikke forventet at Telenor fikk solgt India for mer enn forpliktelsene, sier hun til Dagbladet.