Etterlyser diplomat etter Kim-drapet. Mener LOL-kvinne og massør var drapstrent

(Dagbladet): Grytidlig onsdag morgen har politiet i Malaysia kommet med nye detaljer om drapet på Kim Jong-nam (45), halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

Det var tirsdag i forrige uke Kim ble drept på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur tirsdag da han trolig fikk kastet giftig væske i ansiktet.

To kvinner er mistenkt for selve drapshandlingen: En kvinne i lys LOL-genser, identifisert som en 28 år gammel kvinne med vietnamesisk pass og «med jobb i underholdningsindustrien». Den andre kvinnen skal være fra Indonesia, 25 år gammel og med «spamassør» som yrke.

To menn er også pågrepet - en fra Malaysia og en fra Nord-Korea. Fire menn fra Nord-Korea er etterlyst med navn og bilde.

Etterlyser ambassadeansatt



Politiet i Malaysia er sikre på at de har rømt landet, men tidlig onsdag morgen gikk politisjef Kalid Abu Bakar ut med etterlysning av ytterligere to menn.

En av dem skal være en ansatt på Nord-Koreas ambassade i Malaysia. Den andre etterlyste er en ansatt i det statlige nordkoreanske flyselskapet Air Koryo, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet mener begge de to mistenkte fortsatt er i Malaysia, og har blitt innkatlt til avhør. Ifølge politisjef Abu Bakar har den mistenkte diplomate stillingen som andresekretær ved den nordkoreanske ambassaden.

- Vi har henvendt oss til ambassadøren for å få avhøre begge. Vi håper at Nord-Koreas ambassade vil samarbeide med oss og la oss avhøre dem raskt. Hvis ikke vil vi tvinge dem til å komme til oss, sier politisjef Khalid Abu Bakar.

- Ble ikke lurt

En av de to mistenkte kvinnene - som også mistenkes å være nordkoreanske spioner - skal i avhør ha forklart at de selv trodde de tok del i et TV-stundt, da Kim Jong-nam ble drept med gift.

Dette avvises av politiet i Malaysia. De mener de to kvinnene var trent til å smøre gift i Kims ansikt for deretter å vaske hendene. Ifølge politiet er den nordkoreanske mannen som ga kvinnene giften, pågrepet.

- Selvfølgelig visste de at de deltok i et giftangrep. Jeg tror du har sett videoen, ikke sant? Kvinnen løp av gårde til toalettet etterpå. Hun visste veldig godt at det var giftig og at hun måtte vaske hendene, sier Bakar.

Han viser til en video som ble lekket tidligere i uken, som angivelig viser drapet. Videoen viser en mann i dress som blir oppsøkt av to kvinner som kommer fra hver sin side, og en av dem holder tilsynelatende noe foran ansiktet på mannen.

Fakta om Kim Jong-nam * Eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il. * Født 10. mai 1971 i Pyongyang. * Ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der. * Siden bosatt i utlandet, stort sett i den kinesiske autonome regionen Macau. * Halvbroren Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011. * Holdt kontakt med onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet på Kim Jong-uns ordre i desember 2013. * Har i intervjuer erklært seg som tilhenger av reformer i hjemlandet, men ønsket ikke selv noen politisk posisjon. * Døde tirsdag kort tid etter at han skal ha blitt angrepet på flyplassen i Kuala Lumpur av to kvinner som mistenkes være nordkoreanske agenter. * Han var gift to ganger og etterlater seg til sammen seks barn fra flere forhold. Familien bor i Beijing og Macau. NTB

Saken oppdateres