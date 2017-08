«Etterlysning! Mann 44+ i gul gjennomsiktig sykkelshorts og sykkel til prisen av en Tesla. Jeg vil gjerne ha et par ord med deg»

(Dagbladet): «Etterlysning! Mann 44+ i gul gjennomsiktig sykkelshorts og sykkel til prisen av en Tesla.

Sist sett på Trondheimsveien mellom Grorud og Stovner i kveld rundt klokka 19.00 hvor du tok deg tid til å stoppe litt for å skjelle ut min 12 år gamle sønn som syklet litt vinglete. Jeg vil gjerne ha et par ord med deg.»

Slik lyder starten på Facebook-innlegget Trine Olsen la ut tirsdag kveld. Da hadde hun og sønnen Jonatan akkurat kommet inn døra etter det som var en ganske ubehagelig opplevelse.

Hun fortsetter:

«Du skal vite at du skjelte ut en usikker 12-åring med Tourettes syndrom som øvde på å sykle til Rommen skole hvor han skal på sommerskolen neste uke.

Du skal vite at du gjorde han redd og usikker. Du skal vite at du fikk han til å gråte. Du skal vite at han nå ikke tør å sykle alene på GANG- OG SYKKELSTIEN langs Trondheimsveien. Takket være deg og ditt ego. Og som sagt jeg vil gjerne snakke med deg!»

«Vrælte»

Olsen forteller til Dagbladet at hun syklet et stykke bak sønnen da den andre syklisten kom dem imøte i en voldsom fart.

Hun så at han stoppet opp ved siden av sønnen, og hørte at han «vrælte» til ham, men de eksakte ordene fikk hun ikke med seg.

- Jeg prøvde å sykle opp på siden av dem, men da la han avgårde. Det var tydelig at han var sint fordi han måtte bremse, og sikkert også litt redd fordi han holdt på å kollidere med Jonatan, sier hun.

Jonatan har som nevnt Tourettes syndrom, og det kan blant annet gi seg utslag i motoriske tics, og at han derfor kan vingle litt på sykkelen.

I tillegg blir opplevelser som den langs Trondheimsveien i Oslo ekstra vanskelige og sterke.

- Enkelt forklart så takler hjernen stress dårligere. Den håndterer det ikke på samme måte. I tillegg har mange en del utfordringer i forhold til nye ting, sier Olsen, og peker på at nettopp dette gjorde situasjonen der Jonatan skulle bli trygg på skoleveien ekstra uheldig.

- Han ble redd. Det var en skremmende opplevelse for ham, og det skjønner jeg veldig godt. Han sov ikke noe særlig den første natta.

Litt ubehagelig

Innlegget til Olsen har så langt blitt delt av mer enn 6500 personer, og det er lagt igjen nesten 600 kommentarer - de aller fleste av dem støtteerklæringer.

Selv sier hun til Dagbladet at hun aldri hadde trodd innlegget skulle få sånn respons. Hun reagerer samtidig på at det er så mye hets mot syklister.

- Det synes jeg egentlig er litt ubehagelig. De fleste sykler tross alt ikke slik. Det er den generelle tematikken rundt dette jeg helst vil diskutere, sier hun.

Hun forteller også at det går bedre med Jonatan nå, men at hun ikke har kommet i kontakt med mannen i den gule sykkelshortsen.