- Etterspørselen er supersterk

Finansavisen: - All laks som er tilgjengelig blir slaktet og sendt ut i markedet, sier Pareto-analytiker Henning Lund til Finansavisen og fortsetter;

- Med prisene vi nå ser er vi kommet ned fra et skyhøyt nivå, til et fortsatt høyt nivå, sier analytiker Henning Lund i Pareto Securities.

Rekordhøye 80 kroner

Spotprisen for laks startet 2017 med å vake opp mot rekordhøye 80 kroner pr. kilo.

Ifølge tall fra laksebørsen FishPool har spotprisen i januar i år ligget på 75 kroner i snitt, som er 34 prosent høyere enn januar i fjor, da snittprisen lå på 56 kroner pr. kilo.

Ved overgangen til februar har spotprisen kommet noe ned igjen og ligger nå rundt 65 kroner pr kilo. Ifølge en oppdatering fra Lund er det ventet at spotprisen vil holde seg på det nivået også neste uke.

Sesongvariasjon

Han venter at prisene vil holde seg høye i årets første halvår, for deretter å bli lavere i andre halvår.

– Det er en helt vanlig sesongvariasjon og tatt høyde for i inntjeningsestimater. Det er mange som er redd for høy tilbudsvekst i andre halvår, men vi mener det er mange som regner feil her. Vi tror på en global tilbudsvekst på 6-8 prosent i andre halvår. Det kan høres ut som noe høy vekst, men det er 4 prosent lavere enn andre halvår 2015.

Flere økonomisaker:

Hegnar: Tror han SAS-flyene er gårdsbruk

Lakseprisen opp 43 prosent på ett år