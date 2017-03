- EU-Tyrkia-avtalen er en skrekkhistorie. Det handler om å holde folk ute, ikke å hjelpe

Avtalen mellom EU og Tyrkia For ett år siden ble Tyrkia og EU enige om en flyktningavtale der nye flyktninger og migranter til Hellas i en begrenset periode skal returneres til Tyrkia. Til gjengjeld skal EU-land hente syriske flyktninger fra Tyrkia. Hittil har EU lagt en plan for å hente inntil 72000 flyktninger.

Avtalen er smurt med løfter om tre milliarder euro til Tyrkia og nye tre milliarder på sikt. Fortgang i forhandlingene om EU-medlemskap samt visumfrihet for tyrkere er andre deler av avtalen, som EU har lovet å innfri dersom Tyrkia på sin side oppfyller 72 ulike krav og betingelser.

Men nesten ingen personer er returnert, og bor under veldig vanskelige forhold i Hellas.

1487 personer er returnert fra EU til Tyrkia: 161 syrere og 1326 fra andre nasjoner. 3565 syrere har blitt relokalisert fra Tyrkia til Europa i forbindelse med avtalen.

For ett år siden ble EU og Tyrkia enige om en såkalt flyktning- og migrantavtale (se faktaboks). Årsaken var at Europa - og Norge - var i sjokk over å oppleve den største flyktningkrisa siden andre verdenskrig: Over én million flyktninger og migranter kom over Middelhavet til Europa, høsten og vinteren 2015.

- Men avtalen er en skrekkhistorie hvor Europa gjør alt for å holde folk ute, ikke om å hjelpe. Men de menneskelige lidelsene er ikke borte, de er bare glemt, sier Sebastian Stein, feltarbeider i Leger Uten Grenser.

- Folk mot cash

Stein har jobbet på Leger Uten Grensers båt i Middelhavet i to perioder, i tillegg til å ha jobbet i Irak og andre konfliktområder.

- EU har byttet en million mennesker på flukt med cash til Tyrkia. Men over 5000 mennesker har druknet i Middelhavet etter avtalen, folk bor under forferdelige kår i Hellas, i Tyrkia og i Libya, sier han og fortsetter:

- Europas eneste agenda er å holde folk borte, ikke å få bort folks lidelser, sier Stein.

Reddet, solgt og voldtatt

Både Leger Uten Grenser, Flyktninghjelpen og andre organisasjoner frykter nå at den svært kritiserte EU-Tyrkia-avtalen også vil bli tatt i bruk andre steder i verden: At myndigheters ønske om å holde flyktninger og migranter ute er mye større enn å påse at verdens mennesker som er på flukt ikke blir utsatt for overgrep og feilbehandling.

- EU-Tyrkia-dealen er nå brukt i Dadaab-leiren i Kenya. EU trener nå den libyske kystvakta, for at folk skal bli holdt igjen i Libya, med de grusomme konsekvensene det vil få for de flyktende menneskene, sier Stein og viser til samtaler de har hatt med mennesker som satt ut med båt fra Libya, for så å bli hentet opp av den libyske kystvakta - og ført tilbake til Libya.

- Idet de kom i land i Libya, ble flyktningene solgt til smuglere, slått, torturert og voldtatt- for så å bli sendt ut med båt mot Europa igjen. Nå holder EU flyktningene ute - mens de lider, men uten at vi ser det, sier Stein.

- EU holder ikke avtale

Fredag forrige uke var det seminar om EU-Tyrkia-avtalen i et stappfullt lokale hos Flyktninghjelpen. Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, har fulgt flyktningkrisa tett de siste åra, med flere opphold i Hellas.

- Der blir folk regelrett plassert i store bur, hvor de må vente inntil de blir intervjuet. Situasjonen for flyktningene er ikke bra. Vi har stengt grensene til Europa. Samtidig har vi ikke tatt vår del av byrden fra nærområdene, som Hellas og Tyrkia. Vi holder ikke vår del av avtalen, sier Nesse og fortsetter:

- Konsekvensen er at vi setter flyktningene i limbo. Vi trekker oss tilbake og tar ikke vår del av ansvaret.

Flyktninghjelpen, International Rescue Committee (IRC) og Oxfam mener i en ny rapport at EU-Tyrkia-avtalen gjør Hellas til en testarena for en politikk som undergraver asylsøkeres rettigheter og utsetter mennesker for stor risiko.

