- Europa tar farlige skritt nå

(Dagbladet): På oppløpssida av den tyrkiske valgkampen reiser landets politikere rundt i Europa for å få eksil-tyrkere til å oppsøke stemmeurnene 16. april. Da skal landet stemme over ny grunnlov som vil gi ytterligere fullmakter til president Recip Erdogan. En av hans nærmeste støttespillere er nå i Norge for å ha møter med det tyrkiske miljøet her. Dagbladet møtte Cuma Icten på en tyrkisk restaurant i Oslo søndag kveld.

- Jeg er invitert av forskjellige tyrkiske foreninger og reiser rundt. Blant annet informerer jeg om valget og viktigheten av å bruke stemmeretten sin. Valgdeltakelsen blant eksil-tyrkere har vært alt for lav, sier Icten til Dagbladet.

Han var selv med på å starte Erdogans parti AKP, og satt fire år i parlamentet. Superlativene sitter løst om resultatene den sterke presidenten har oppnådd i Tyrkia.

Dobbeltmoral

Det er liknende besøk i Tyskland og Nederland som har satt sinnene i kok der. Tyske og nederlandske politikere ønsker ikke at den tyrkiske valgkampen skal eksporteres til deres land. I morgen deltar Icten på et møte i Drammen. Utenriksdepartementet har ikke noen mening om Ictens besøk og viser til at det er opp til politiet og lokale myndigheter til å ta stilling til slike arrangementer. De ser på det som et privat møte som ikke har noen offisiell status.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu ble lørdag nektet landingstillatelse i Nederland, og landets familieminister Fatma Betul Sayin Kaya ble stanset på grensa da hun forsøkte å ta seg inn med bil. President Erdogan har omtalt dette som «nazisme». Icten er enig.

- Det finnes ikke ord som beskriver disse handlingene bedre enn «nazisme» eller «facisme». Jeg sier ikke at Nederland og Tyskland er nazistiske land, men disse konkrete handlingene er nazisme eller facisme.

Han mener det ligger en dobbeltmoral i hvordan deler av Vesten forholder seg til Tyrkia. Både tilhengerne av Fethullah Gulen, som den tyrkiske regjeringen mener sto bak kuppforsøket i juli 2016, og det han ser på som kurdiske terrorister i PKK får lov til å jobbe politisk.

- De lar gulenister og PKK operere fritt, men så snart Tyrkias ledende og demokratisk valgte regjeringsparti også ønsker å snakke med tyrkere bosatt i Europa, så ser de helt rødt. Vi forstår ikke Europas reaksjon.

Han ser på Gulen-bevegelsen som en forklaring. At det er den som trekker i trådene for å skape splittelse mellom Tyrkia og Europa.

- Gulen har stor påvirkning på regjeringene i Europa, sier han.

Nå frykter han for hva som kan bli konsekvensen av splittelsen mellom Europa og Tyrkia.

- Jeg ønsker et sterkt Tyrkia som er med i EU. Det ønsker også Tyrkias regjering. Men Europa tar farlige skritt nå. Skritt som kan dytte Tyrkia nærmere Midt-Østen og Russland, sier Icten.

Hyller Erdogan

For det er et sterkt Tyrkia som er målsettingen, sier han, og hyller alle framgangene til president Erdogan. Han ramser opp hvordan bruttonasjonalproduktet har vokst, hvordan gjelda har sunket og hvordan det er bygd universiteter og flyplasser i Tyrkias byer.

Men landet hans har tatt i mot hele tre millioner flyktninger fra Syria.

- Hvordan vil du se på det om eksil-syrere i Tyrkia begynner å ta sine politiske kamper i ditt land?

- Det hadde vært helt greit, så lenge de gjør det med demokratiske midler. Det er det som er demokrati.

Kuppforsøk

Tyrkia avholder folkeavstemning 16. april for å gi president Recep Tayyip Erdogan større fullmakter. President Erdogan blir i realiteten Tyrkias enehersker. Motstanderne av den nye loven om presidentembetet får ikke lov til å drive valgkamp. Og regjeringspartiet AKP kaller de som vil stemme nei, for forrædere.

- Nei, nei, nei. Disse endringene handler om å gi mer makt til folket. Erdogan er allerede president og leder for det største partiet i nasjonalforsamlingen. Han trenger ikke mer makt. Han gjør dette for Tyrkias skyld, og for å sikre oss mot nye kuppforsøk. Jeg har stor tro på Erdogan. Jeg er glad i ham og ser på ham som en leder som tjener folket, sier han.