Expressen om dobbeltdrapet: En av de døde er gjengleder

(Dagbladet): To menn i 20-årsalderen ble onsdag kveld drept mens de satt i en bil i Kista nord i Stockholm. På mindre enn en uke er Stockholm rammet av en rekke drap.

I formiddag melder Expressen at den ene av de to døde, hadde en lederrolle i den kriminelle gruppa Lejonen.



Ifølge avisa er gruppa kjent for narkotikarelatert virksomhet i Stockholmsområdet.

Politiet uttalte tidligere i dag at de ikke utelukker at det dreier seg om gjengkriminalitet. Ikke navngitte politikilder opplyser til svenske medier at begge ofrene ble skutt i hodet.

- Jeg er helt overbevist om at vi kommer til å se på om dette har en sammenheng med tidligere forbrytelser i området, slik vi gjør i alle saker, sier pressetalsperson hos politiet i Stockholm, Carina Skagerlind, til Expressen.

Ingen er pågrepet i saken, og politiet jakter på en sølvfarget bil som ble sett idet den forlot åstedet i full fart onsdag kveld. Bilen antas å være den samme som krasjet med en annen bil like etter, og som kjørte videre uten å stanse.

På en pressekonferanse klokka 12 i dag, informerte politiet i Stockholm om situasjonen.

- Vi har hatt et stort antall grove forbrytelser over lengre tid. De siste dagene har fem drap funnet sted i Stockholm. Det er alarmerende og veldig alvorlig. Vi har bedt om å få mer ressurser, og fram til vi får svar på det, kommer vi til å omdisponere ressursene våre intert, sier regionalsjef for politiet i Stockholm.



Han understreker at det viktigste nå er å få pågrepet gjerningsmenn, stoppe skuddvekslinger og få slutt på den kriminelle virksomheten, så godt det lar seg gjøre.



Hørte fire skudd

Politiet i den svenske hovedstaden fikk melding klokka 22.06 onsdag kveld om at to personer var funnet med skuddskader i en parkert bil nær en grunnskole i Kista.

Mennene ble funnet av en mann som lastet varer inn i bilen sin.

Ifølge Aftonbladet ble det hørt fire skudd. Politiet kjørte selv de to mennene i 20-årsalderen i hui og hast til sykehuset Karolinska, men livene sto ikke til å redde. Den ene døde av skadene en halvtime senere. Den andre mannen ble erklært død klokka 02:27.

Ifølge en politikilde var en av dem truffet av flere skudd fra kort hold.

Fra dør til dør

Det er innledet drapsetterforskning og satt inn ekstra store ressurser i arbeidet. I løpet av natten har politiet gått fra dør til dør i boligområdet ved skolen der drapene ble begått. I morgentimene var de tekniske undersøkelsene ferdige, og bilen der ofrene ble funnet er fjernet.

Uniformert politi skal patruljere området torsdag, både for å skape trygghet i boligområdet og for å samle inn informasjon.

Politiet vil ikke spekulere på hva som ligger bak drapene, men det utelukkes ikke at de kan ha koblinger til gjengkriminalitet. Politiet undersøker også om de kan ha en forbindelse til andre drap i Stockholm tidligere i uka.

Plassen der de to ble skutt, ligger dessuten svært nær stedet der en 23-åring ble skutt og drept i fjor sommer.

Par drept

Dobbeltdrapet er det andre i stockholmsområdet på to dager. Tirsdag ble en kvinne og mann funnet drept i Hallonbergen nord for Stockholm. I denne saken er tre personer pågrepet og mistenkt for drap.

Drapene har i svenske medier blitt koblet til en narkotikarettssak som skulle ha blitt innledet dagen etter drapene. Den drepte mannen var selv tiltalt for å ha dyrket cannabis sammen med en annen mann. I avhør har mannen oppgitt at han ble truet når han ville hoppe av fra narkotikavirksomheten, ifølge Dagens Nyheter.

Det har også kommet opplysninger om at mannen skal ha vært vitne til et drap i januar, men politiet vil ikke kommentere om noe av dette kan være motiv for drapene.

(Dagbladet/NTB)