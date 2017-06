F-16 styrtet under øvelse til flyshow i Ohio

(Dagbladet): Ifølge den amerikanske TV-kanalen CBS har et F-16-jagerfly styrtet under øvelse til et flyshow på Dayton internasjonale lufthavn i Ohio.

Ifølge ABC er ingen skadd. Ifølge Dayton Daily News har flyet på en eller annen måte havnet opp ned - vitner beskriver at det ble blåst over ende av vinden under landing.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force_Thunderbirds

- Dayton by bekrefter en flyulykke som involverer et av flyene som skulle delta i flyshowet Vectren Daytona i helga, opplyser byens talskvinne Toni Bankston i 20-tida norsk tid, ifølge lokalavisa.

Det amerikanske flyvåpenets oppvisningsgruppe Thunderbirds bekrefter at F-16-maskinen tilhører dem.

- Det var et uhell under landing, skriver oppvisningsgruppa på Twitter.

Bankston forteller videre at to piloter var om bord, og at den ene er hentet ut, mens hjelpemannskaper jobber med å få ut den andre. i 20.30-tida norsk tid skal begge pilotene være hentet ut.

Flyplassen er ikke stengt som følge av ulykken.