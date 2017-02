Fabian Stang med klart tap i thrilleravstemning

(Dagbladet): Den tidligere Oslo-ordføreren Fabian Stang gikk på et stort tap i nominasjonskampen i Oslo Høyre i dag.

Stang utfordret nåværende stortingsrepresentant Michael Tetzschner som var plassert på den sikre tredjeplassen.



Da stemmene var opptalt viste fasiten at hele 158 representanter ønsket Tetzschner på tredjeplassen - bare 58 stemte på Stang.

- Stort ansvar

På spørsmål om er skuffet sier Fabian Stang til Dagbladet at han er mest lettet.

- Det er et utrolig stort ansvar å sitte på Stortinget. Jeg må også si jeg er glad det er over, sier han. Før avstemningen var han klar på at han synes det var utrolig ubehagelig å utfordre Tetzschner.

Han sier han ikke var overrasket over resultatet. - En merker jo hvordan stemningen er og hvordan folk hilser. Men jeg syntes det er var riktig å stille opp. Det er slik en får demokrati og debatt, sier han til Dagbladet.

Michael Tetzschner sier han er glad og lettet over tiliten fra partiet.

- Det var spesielt hyggelig at det var så klart, sier Tetzschner som beskriver seieren som inspirerende og motiverende.

Trekker seg fra lista

Fabian Stang er i dag statssekretær for Sylvi Listhaug og bystyrerepresentant for Oslo. Han innstilt på åttendeplass av nominasjonskomiteen, men valgte å trekke seg fra lista da tapet var et faktum.

Ine Marie Eriksen Søreide og Nikolai Astrup var innstilt på første og andre plass på lista og ble klappet inn uten motkandidater.

Også om fjerdeplassen ble det imidlertid kampvotering. Heidi Nordby Lunde, vant klart over Kristin Vinje med 113 mot 98 stemmer.

Under en uravstemning blant høyremedlemmene i Oslo kom Stang på en solid tredjeplass. På nominasjonsmøtet i kveld var det imidlertid ikke de vanlige medlemmene som hadde stemmerett, men representantskapet, som stort sett består av lokalpolitikere fra lokallagene.