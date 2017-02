SIiSTE: Fabian Stang tapte maktkampen i Oslo Høyre. Michael Tetzschner vant med god margin med 158 mot 58 stemmer.

Om kort tid blir det klart om tidligerer Oslo-ordfører Fabian Stang eller stortingsveteran Michael Tetzschner sikrer tredjeplassen på Oslo Høyres stortingsliste.

Ine Marie Eriksen Søreide og Nikolai Astrup på første og andre plass ble klappet inn uten motkandidater, men på tredjeplass ble Stang foreslått som benkeforslag.

- Denne dagen har jeg virkelig gledet meg til, at snart er over. Jeg synes dette er skikkelig ubehagelig, sier Fabian Stang i sin appell før avstemningen.

- Det er vanlige mennesker som er medium interessert i politikk som avgjør dette valget. Stem ikke på meg for min skyld, stem fordi jeg kan gjennomføre den poltikken dere har vedtatt og jeg kan dra en god del velgere, avsluttet han.

Opptellingen av stemmene foregår nå.

- Enkelt og vanskelig

Valgkomiteen plasserte Michael Tetzschner på tredjeplassen som anses som en sikker plass, mens Fabian Stang ble satt på åttendeplass, uten en reell mulighet til å få plass på Stortinget til høsten.

Innstillingen fra valgkomiteen 1. Ine Marie Eriksen Søreide 2. Nikolai Astrup 3. Michael Tetzschner 4. Heidi Nordby Lunde Kristin Vinje (Dissens) 5. Mudassar Kapur 6. Stefan Heggelund, Fabian Stang (Dissens) 7. Kristin Vinje 8. Fabian Stang 9. Mathilde Tybring-Gjedde 10. Astrid Nøklebye Heiberg (De ti første av totalt 25 kandidater på lista.)

- Oppgaven har vært både enkel og vanskelig, enkel fordi vi ikke har måttet bekymre oss for å ha dyktige kandidater som ønsker å stille. Men på samme tid vanskelig når vi har så mange å dyktige å velge mellom, sier leder av valgkomiteene Eirik Lae Solberg om prioriteringene de har gjort.

Han sier at de har lagt stor vekt på kontinuitet i sine valg.

Stang fremst i uravstemning

I en uravstemning blant de vanlige medlemmene i Oslo Høyre var det derimot Stang som kom på tredjeplass. Dette ble avgjørende for at han har valgt å utfordre Tetzchner har han sagt til Dagbladet.

På nominasjonsmøtet i kveld er det imidlertid ikke de vanlige medlemmene som har stemmerett, men de 229 medlemmene av Oslos representantskap. De består stort sett av lokallagspolitikerne i de ulike bydelene i Oslo.

Stang har sagt at han ikke vil utfordre noen av de andre på lista.

- Å utfordre noen av de andre synes jeg blir unaturlig. Innstillingen har en fin balanse, med kjønn, bakgrunn og alder. Tredjeplassen er ledig for en gammel gubbe, har Fabian Stang tidligere sagt til Dagbladet.

Tro på Michael Tetzschner

- Alle er spente i kveld, sier Heidi Nordby Lunde på vei inn til nominasjonstrilleren.'

Selv tror hun Tetzschner fortsatt står på tredjeplassen på lista når kvelden er over.

- Jeg tror Oslo Høyre kommer til å gi Michael den anerkjennelsen han fortjener, sier hun.

Også for henne personlig er det en spennende kveld. Hun utfordres til den sikre fjerdeplassen av nestleder i Oslo Høyre Kristin Vinje, men sier hun har en god følelse.

- Uansett hvem som blir valgt i kveld, også om jeg ikke blir valgt, kommer Oslo Høyre til å ha en liste som kan vinne valget, sier hun.

- Setter ikke penger på meg selv

- Jeg ville ikke satt penger på meg, sier Fabian Stang selv.

- Det har vært en uravstemning blant medlemmene, og komiteen vil gi meg fornyet tillit. At man blir utfordret, kan man ikke bli overrasket over, verken generelt eller i dette tilfellet, har Tetzschner sagt i et intervju med Dagbladet.

De to er begge advokater, nesten like gamle og begge fra Oslo Vest, men beskrives som forskjellige typer.

Der Stang er en folkelig pragmatiker, er Tetzschner mer kjent for lange prinsipielle resonnementer.