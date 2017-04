Færre venter høyere boligpriser

Finansavisen: 65 prosent av nordmenn regner med at boligprisene vil være høyere om et år, ifølge en fersk rapport fra Nordea. Tallene stammer fra en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov for banken, skriver Finansavisen.

Mindre optimisme

Så sent som i september svarte 75 prosent at de ventet høyere priser, påpeker forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

– Folks forventinger er i endring, og stadig flere tror boligprisfesten er over, konstaterer hun.

– At optimismen faller er det grunn til å dvele litt ved, da psykologien i aller høyeste grad kan påvirke boligprisene på kort sikt.

Andelen som tror nivået vil stå på stedet hvil har økt fra 15 til 22 prosent, og som i fjor sommer venter rundt syv prosent at hus og leiligheter er billigere om tolv måneder.

Skyldes innstramninger

– Boliglånsinnstrammingene har hatt en prisdempende effekt, spesielt i Oslo, forklarer Reitan.

– Samtidig påvirkes folk av det de leser i nyhetene, og her har det lenge blitt varslet at den prisveksten vi har hatt ikke er bærekraftig.

Nordeas spørreundersøkelse viser så gar at 45 prosent regner med høyere boliglånsrenter, mens 44 prosent venter null endring.

Bare 3 prosent tror det blir billigere å låne.

Statistikken viser dessuten at troen på boligprisfall er størst blant de unge: I aldersgruppen 18-25 år venter hele en av ti at prisene skal ned.

