Fagforeningsboss om Norwegian: - De utveksler folk som du bytter serviettene på flyet

Slik besvarer Norwegian og OSM Aviation hovedpunktene i kritikken fra Sara Nelson og Ernesto Iglesia:

«Vi hadde et konstruktivt og hyggelig møte med Sara Nelson hos oss på tirsdag», skriver Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, og fortsetter:

«Vi forklarte hvordan Norwegian er organisert og hvorfor vi er avhengige av trafikkretttighetene vårt irske og britiske selskap (NAI og NUK) gir oss for å vokse internasjonalt og dermed trygge og skape amerikanske arbeidsplasser. Vi ga også tydelig uttrykk for at vi respekterer medarbeidernes rett til å organisere seg. Vi er enige om at både OSM Aviation og Norwegian kan være enda tydeligere overfor våre amerikanske kolleger for å unngå misforståelser. Jeg er derfor svært overrasket over påstandene Dagbladet viderebringer, og har derfor vært i ny dialog med Sara Nelson i dag på telefon etter at disse angivelig skal være fremsatt. Hun understreker at påstandene tilhører fortida og at vi ser framover mot et felles mål som gjør at Norwegian kan vokse og at amerikanske medarbeidere kan føle seg trygge på at vi ivaretar deres interesser på best mulig måte.»

«Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om en kollektivavtale, med mindre National Mediation Board konkluderer med at valget ikke har vært i henhold til boka. Vi hadde et positivt og konstruktivt møte med lederen i AFA tidligere i uka og ser fram til et samarbeid som gjør at Norwegian kan fortsette å vokse og dermed trygge og skape amerikanske arbeidsplasser» , skriver han også.

OSM Aviations kommersielle direktør Fredrik Øygard skriver dette om at OSM Aviation angivelig brukes som en «buffer», og at det skaper en komplisert ansettelsesstruktur og et fiendtlig forhold til de ansatte:

«En meningsløs påstand som faller på sin egen urimelighet. OSM Aviation er arbeidsgiver til mer enn 3500 ansatte i 18 land. Vi opererer ut fra en nordisk modell hvor faste ansettelser, organisasjonsfrihet og samarbeid med ansatte er avgjørende verdier for oss. Derfor har vi gode relasjoner til fagforeningene og avtale med Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen som anerkjenner selskapet og vår organisering.»

Han er heller ikke enig i at Bjørn Kjos er den som egentlig bestemmer også i OSM Aviation.

«Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen. OSM Aviation er et eget selvstendig selskap med et godt etablert kundeforhold til Norwegian og flere andre internasjonale flyselskaper», skriver Øygard.