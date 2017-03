NEW YORK (Dagbladet): USAs president, Donald Trump, dro fredag kveld amerikansk tid for å tale på vårsamlingen til republikanernes nasjonale komité i Palm Beach i Florida.

Samtidig er han under et kraftig press for alle forbindelsene mellom administrasjonen og russiske myndigheter. Mange kritikere ser på det som svært alvorlig fordi kontakten foregikk i perioden hvor Russland skal ha brukt store ressurser på å påvirke den amerikanske valgkampen i Trumps favør.

De gradvise lekkasjene av opplysninger får også allerede flere til å sammenlikne situasjonen med Watergate-skandalen, som førte til at daværende president Richard Nixon måtte gå av.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus skal granske påstandene om forbindelsene mellom Trumps valgkamporganisasjon og russiske myndigheter.

- Verre enn Watergate

- Fakta hittil i etterforskningen er mye verre enn i de tidlige fasene av Watergate. Det var et innbrudd som var beordret av valgkampmedarbeidere i mellomlederposisjoner - ikke presidenten. Nå er fakta mye verre. Vi har en fremmed makt som har gjennomført et innbrudd, sier Richard Painter, som var etikkadvokat i Det hvite hus under George W. Bush, til Vox.

Stadig flere bånd er blitt kjent mellom Trump-administrasjonen og Russland.

President Donald Trumps egne forretningsinteresser i Russland er uklare fordi han ikke har offentliggjort selvangivelsene sine. Da Trump drev «Miss Universe»-konkurransen i 2013, ble den arrangert i Moskva. Dette tjente Trump millioner av dollar på.

- Tror du Putin kommer til «Miss Universe»-konkurransen i November i Moskva - og hvis han gjør det, vil han bli min nye bestevenn? skrev Trump selv på 18. juni 2013.

Trump har også lett etter eiendomsinvesteringer i landet. Det er ikke klart om han selv har møtt Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak, men ambassadøren var til stede under en tale Trump holdt i fjor vår, ifølge Politico. Trump hevder nå at han ikke kjenner Russlands president, Vladimir Putin, men tidligere har han sagt at han «har et forhold til Putin». Gjennom hele valgkampen har Trump omtalt Putin i positive ordelag.

I januar meldte CNN at amerikansk etterretning hadde informert daværende president Barack Obama og Trump om at russiske kilder hevdet de hadde kompromitterende informasjon om Trump som de mente de kunne bruke til å utpresse ham. Trump har blankt avvist påstandene.

Justisminister i hardt vær

Trumps ferske justisminister, Jeff Session, møtte Russlands ambassadør Kisljak under valgkampen, mens han var en viktig støttespiller for den daværende republikanske presidentkandidaten. Under høringen i Senatet før han ble godkjent som justisminister, sa Session at han ikke hadde hatt kontakt med russerne. Han har nå varslet at han mandag vil forandre sin forklaring til Senatet, og han har sagt at han vil holde seg unna alle etterforskninger av Russlands-forbindelser.

Trumps svigersønn og seniorrådgiver i Det hvite hus, Jared Kushner møtte også Kisljak i perioden mellom valgdagen og da Trump ble tatt i ed som USAs 45. president, ifølge New York Times.

Han skal også ha noen løse forbindelser til russiske forretningssinteresser. Kona til den kjente russiske oligarken Roman Abramovich var invitert til Trumps presidentinnsettelse av Kushners kone og Trumps datter, Ivanka.

Donald Trumps sønn, Donald junior, var i Frankrike i oktober i fjor og talte til en pro-russisk organisasjon, ifølge ABC News. Han styrer nå farens forretningsimperium sammen med broren Eric.

- Russere utgjør en temmelig uforholdsmessig stor andel av ressursene våre. Vi ser mye penger som strømmer inn fra Russland, sa Donald junior under en konferanse i 2008, ifølge Washington Post.

Måtte gå

Michael Flynn overlevde bare en snau måned som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han hadde flere møter med Kisljak og måtte trekke seg da det ble kjent at han ikke snakket sant til visepresident Mike Pence om innholdet i møtene.

Paul Manafort var valgkampsjef for Donald Trump fra juni til august 2016. Han hadde økonomiske bånd til russisk næringsliv og politiske ledere. Blant annet tilbrakte han tid som rådgiver for den Putin-støttede presidenten i Ukraina, skriver Washington Post. Han trakk seg da han ble anklaget av ukrainske korrupsjonsetteforskere for å ha mottatt 12,7 millioner dollar fra et politisk parti mellom 2007 og 2012. Manafort skal ha gjentatt kontakt med russisk etterretning under valgkampen, ifølge New York Times.

Mange, inkluderte flere republikanere, stilte spørsmål om forholdet USAs nye utenriksminister, Rex Tillerson, har til Putin. Som toppsjef for ExxonMobil forhandlet Tillerson flere store avtaler med russiske myndigheter. Han fikk den russiske vennskapsmedaljen av Putin i 2013. De to skal ha kjent hverandre siden 1990-tallet.

Roger Stone har vært Trumps rådgiver gjennom mange år. Under valgkampen ble han anklaget for å ha insiderkjennskap til Wikileaks-hackingen av demokratene, som er blitt knyttet til russiske myndigheter. Ifølge New York Times kan Stone være under etterforskning fra amerikanske myndigheter for forbindelser til Russland.

Twitter-angrep

Sentrale demokrater, som minoritetsleder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, og minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, har allerede tatt til orde for at Sessions må gå av og at forholdene må etterforskes grundig.

Trump har så langt slått hardt tilbake på Twitter mot all kritikken på sedvanlig vis.

- Jeff Sessions er en ærlig mann. Han sa ikke noe galt. Han kunne ha gitt en mer nøyaktig forklaring, men det var tydelig ikke med vilje. Hele dette narrativet er en måte å redde ansikt på for demokratene, som tapte et valg de skulle ha vunnet. Demokratene overspiller hånda si. De tapte valget, og nå har de tapt grepet om virkeligheten. Den virkelige historien er alle de ulovlige lekkasjene av hemmeligstemplet informasjons. Det er en fullstendig «heksejakt»! skriver presidenten.

Han la også ut bilder av Schumer og Pelosi sammen med Putin med krav om at også deres forbindelser til Russland måtte etterforskes.

- Jeg snakker gladelig under ed om min kontakt med herr Putin og hans medarbeidere. Det fant sted i 2003 foran pressen og offentligheten. Vil du og ditt team gjøre det? svarer Schumer på Twitter.