Fallskjermhopp gikk galt - ble sittende fast under flyet i over en halvtime

(Dagbladet): En dansk fallskjermhopper var svært uheldig med et hopp ved Lindtorp flyplass, utenfor Holstebro på Jylland i Danmark onsdag kveld.

- Fallskjermhopperen var ute for å trene med en instruktør, da han fikk viklet en line rundt foten og dermed satt fast i flyet. Mannen ble hengende under flyet, og instruktøren oppdaget han ikke før han selv hoppet ut, sier innsatsleder i Midt- og Vestjyllands politi Ivan Øe, til danske TV Midtvest.

Instruktøren gjorde dermed alt han kunne for selv å lande fortest mulig, slik at han kunne kontakte piloten i flyet og fortelle om mannen som på det tidspunktet hang under flyet. Piloten kunne fra cockpit ikke se hva som utspilte seg under flyet.

Flere nødetater ble så kontaktet, og man måtte kjapt finne en løsning. Mens redningsmenn på bakken forsøkte å finne en måte og få mannen ned i sikkerhet, ble mannen hengende under flyet i over en halvtime.

Et legehelikopter med redningspersonell vurderte det dithen at den uheldige fallskjermhopperen var ved bevissthet, skriver BT.

Det hele endte med at politiet la ut store mengder skum på en gresslette, så flyet kunne lande så mykt som overhode mulig. Heldigvis endte det hele godt, da piloten gjennomførte en vellykket landing.

Fallskjermhopperen var i livet etter landingen, og skal etter omstendighetene ha det bra. Mannen er kjørt til sykehus, ifølge TV Midtvest.