Falske sedler i omløp: - Nesten ingen ser forskjell

(Dagbladet): Mandag fikk Rak Thai Spicy Restaurant og Bar i Oslo inn en falsk 200-lapp.

På Facebook har de lagt ut bilde av den falske lappen, og beskriver den på følgende måte:

«Tykt papir, fargen borte i bretten, skjevt trykk (og klipp) og ingen bånd gjennom (mot lyset)».

Falske 200-lapper i omløp

Vaktselskapet Proff Security har den siste tida oppdaget at en rekke falske sedler er i omløp Oslo sentrum.

De siste dagene har de besøkt flere forretninger for å gjøre de ansatte oppmerksomme på at de kan risikere å få en falsk seddel i hånda.

- Mange ansatte er ikke kjent med de nye sedlene. De har kanskje ikke sett dem før. Nesten ingen ser forskjell, sier Jimmy Rao, vaktleder i Proff Security.

Dagbladet ble med da vekterne gjennomførte en kontroll på en bar i Oslo. Her klarte vekterne å «lure» en ansatt til å ta imot en falsk 200-lapp som betaling.

Se video av hendelsen, og lær hvordan du ser forskjell på sedlene, i videoen øverst i saken.

Kjøpt inn uv-lys

Det er ikke bare i Oslo at disse sedlene er i omløp. Også på utestedet Harbour i Tønsberg har de fått inn falske 200-lapper i sommerrushet.

«Vi vil advare våre Facebook-venner og bedrifter i Tønsberg om å sjekke etter hva slags 200-lapper dere tar imot!», skriver de på Facebook.

Assisterende daglig leder ved Harbour, Gongmee Kønberg, forteller at de har fått inn tre falske 200-sedler.

- Jeg tror ikke de som har falske sedler betaler bare med en seddel av gangen. Det er en falsk der, også klarer ikke våre servitører å se det i rushet. Da er det veldig travelt, sier Kønberg til Dagbladet.

Forfalskningene har blitt oppdaget når de ansatte skal ta oppgjøret på slutten av dagen. Kønberg forteller at de nesten blir skeptiske til å ta imot de nye sedlene, men at de har tatt sine forholdsregler.

- Vi har kjøpt inn UV-lys for vår egen sikkerhet, sier han.

De har også informert sine ansatte internt, slik at de kan være ekstra oppmerksomme når de tar imot de nye 200-lappene.

- Voldsomt oppsving

Harbour er langt fra det eneste stedet som har fått falske sedler i kassa i Tønsberg, forteller Knut Erik Ågrav, leder for etterforskningsseksjonen ved Tønsberg politistasjon.

- Vi har hatt mellom 20 og 30 saker i sommer der det er oppdaget bruk av falske sedler, sier Ågrav, som uten å ville si at det er mer seddelforfalskning i sommer enn ellers, sier at det er relativt sjelden at de opplever pengeforfalskning.

- Nå vi plutselig nå registrerer mellom 20 og 30 saker der det er forsøkt brukt eller oppdaget falske sedler, så er det et voldsomt oppsving. Vi pleier ikke en gang ha 30 i året av denne typen saker.

Sedlene som blir forfalsket er 50-lappen og den nye 200-kronersseddelen. Politiet har hatt 3-4 personer inne hos seg, mistenkt for å ha brukt falske sedler.

- Blant annet var det en ute på Tjøme som brukte falske sedler over to dager. Den andre dagen var vi raskt på plass da vi fikk første melding om falsk seddel, forteller Ågrav.

Har ikke tatt produsentene

De som er tatt for bruken, er i utgangspunktet tatt for uaktsomhet, at de burde visst at de brukte falske penger. Det blir normalt straffet med bøter.

Politiet har ikke klart å finne ut hvem som står bak produksjonen av sedlene.

- Vi har ikke kommet noe nærmere det, sier Ågrav.

Når det gjelder 200-lappen, som for mange er ganske fersk og kanskje litt uvant, skal det uansett være ganske lett å avsløre en forfalskning.

- Utseendemessig ser de ut som 200-lappen, men de fire kjennetegnene mangler totalt, sier Ågrav.

De fire kjennetegnene er:

Sikkerhetsstripa, som du kan se ved gjennomlysning.

Ankerkjettingen på seddelen som ser ut som den beveger seg når man beveger på seddelen.

Et grønt felt ned til venstre, som skal se ut som det flyter litt.

Vannmerket, en lundefugl, som skal være foran torsken på seddelen.

- Det er lett å se at den er falsk, men særlig på sommersteder ser det ut som det er fort gjort å ta imot falske sedler. Det har gjerne blitt oppdaget i etterkant, sånn at ingen vet når seddelen havnet i kassa, sier Ågrav.