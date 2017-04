Falske «strongmen» lurte TV-stasjon. Nå er de saksøkt: - De utførte latterlige øvelser

(Dagbladet): De to moromennene Joe Pickett og Nick Prueher har blitt saktsøkt av TV-selskapet Gray Television for å ha bedratt TV-kanalen WEAU og misbrukt sendetid, skriver New York Daily News.

Selskapet hevder de to brukte falske navn og falskt materiale for å få opptre på TV-showet «Hello, Wisconsin» og skriver i søksmålet at «de utførte latterlige øvelser og ga falsk informasjon til WEAUs seere».

«Strongman-duo»

Bakgrunnen er at de to programlederne av programmet fikk en e-post 16.november i fjor, av en person som identifiserte seg som «Jerry Chubb» og representerte «strongman-duoen Chop & Steele».

I e-posten ble det hevdet at duoen skulle ha en rekke liveshow der «de skulle bruke musklene sine til å underholdene og lære».

Det ble også hevdet at «Chop & Steele» var «fan-favoritter fra tredje sesong av America´s Got Talent» og at de hadde underholdt under Disneys 60-årsjubileum.

Den falske pressemeldingen begeistret en av programlederne.

«I den tro at informasjonen i e-posten og pressemeldingen var sann, sendte ankeret et entusiastisk svar til «Jerry Chubb» samme dag der han skrev at «Hello, Wisconsin» ville ELSKET å ha Chop og Steele på programmet og ba om flere detaljer for å forberede seg til intervjuet og demonstrasjonen», heter det i rettsdokumenter, gjengitt av Crime Online.

Elleville «øvelser»

Men da dagen for TV-opptredenen kom ble raskt klart at den såkalte «strongman-duoen» ikke var noe annet enn to menn som ville spille TV-kanalen et puss.

Blant «øvelsene» var knekking av pinner, tramping på flettkurver, slå tennisracketter mot hverandre og å kaste pinner i ryggen på hverandre.

Pickett og Prueher sier at de gjorde det for «å underholde seg selv» og at TV-kanalen var «lett å utnytte».

De gir også WEAU-TV ansvaret for at ablegøyene kom på lufta.

- Et enkelt Google-søk kunne avslørt det. Falske nyheter kan ha påvirket utfallet av valget. Ved å gjøre et poeng av det gjennom våre narrestreker, så gjør vi noe bra for allmenheten, sier Prueher.

Eierselskapet til WEAU-TV, Gray Television, ber rette fastslå at de to karene, som driver selskapet The Found Footage Festival, har krenket opphavsretten i «Hello, Wisconsin»-episoden de deltok i, og de ber også retten om å kreve at Found Footage Festival «gir et fullstendig regnskap med fortjenesten, gevinsten, fordeler og verdien av forrretningsmulighetene de har fått som følge av den nevnte overtredelsen».

Prueher og Pickett mener de har retten på sin side, og er ikke spesielt bekymret.

- Det var ingen vond vilje her. Morsomhetene er gjort på vår bekostning. Det er vi som ser ut som idioter på TV, sier Prueher.