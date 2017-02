Familie må ut - etter 27 år i Norge

I 1990 kom to foreldre og tre barn fra Damaskus til Norge. De leverte inn sine dokumenter, som viste at familien var statsløse palestinere fra Syria. Et halvt år seinere fikk de innvilget opphold. I 1997 ble familien også norske statsborgere.

Men 15 år seinere, i 2012, varslet UDI at de hadde fått tak i dokumenter som viser at hele familien egentlig er jordanske statsborgere, og at de vil se på saken på nytt. I fjor sommer kom sjokkbeskjeden: Hele familien skal ut av landet.

Vil endre regelverk

Siste: I kveld sier Høyres Ingjerd Schou til Aftenposten at partiet vil endre regelverket for å unngå at barn og barnebarn blir rammet av noe besteforeldrene har gjort eller sagt tidligere.

- I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk. Denne saken fremstår som åpenbart urettferdig. Vi vil derfor se på hvordan regelverket kan endres for å unngå lignende saker i fremtiden, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou til Aftenposten.

Sjokk og sinne

Et sted på Østlandet sitter storfamilien og fortviler.

- Vi er sinte og sjokkerte. Jeg kom til Norge da jeg var ni år. Familien min og jeg er statsløse palestinere med bakgrunn fra Syria. Vi har aldri løyet i denne saken. To av oss barna er født i Damaskus, som jo beviser vår asylhistorie, sier familiefaren.

Hele familien på mors og fars side er verifisert som statsløse palestinere.

Familiefaren er i dag 35 år - og har vært norsk statsborger i 20 år: «Hele livet vårt er her», sier han fortvilt. Familien har valgt å være anonym av hensyn til barna, som er i barnehage- og skolealder.

Trosser høyesterettsdom

Advokat Arild Humlen representerer familien. Han er oppgitt over at norske utlendingsmyndigheter, og viser til en lignende sak som ble avgjort i Høyesterett i september i fjor, etter ti år i norsk rettssystem.

- Vedtakene som er blitt gjort i denne familiens sak er stikk i strid med Høyesteretts klare uttalelse i dom fra september i fjor. Utlendingsmyndighetene kan ikke tilbakekalle barns statsborgerskap med mindre de har begått handlinger i ond tro. Barn og barnebarn skal ikke lide for ting foreldre eller besteforeldre har gjort, sier advokat Arvid Humlen til Dagbladet.

- Ikke tilknytning til Jordan

Humlen viser til dommen som ble avsagt i Høyesterett i september i fjor. Her kommer følgende fram i paragraf 45 og 46: Tilbakekall av statsborgerskap kan bare foretas «hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning», eller om opplysninger er gitt i ond tro av utlendingen selv.

- Far og mor, deres tre barn og barnebarn har ikke tilknytning til Jordan og har ingen bostedstilhørighet her. Dette er en formell affære, der deres bestefar i sin tid skaffet jordansk statsborgerskap for å få reisedokumenter. Men familien har aldri hatt noen nasjonal tilhørighet til Jordan, sier Humlen.

Og viser til Høyesteretts enstemmige dom i den lignende saken i september i fjor.

Ikke bra for integrering

I forrige uke var de to brødrene i møter på Stortinget, hvor de møtte representanter for partiene SV, MDG, Venstre, Senterpartiet og KrF. Brødrene har også vært i møte med Arbeiderpartiet i forkant.

- Det som er viktig for meg er spesielt to ting: Det ene er at vi aldri har løyet. Det andre er at det må være foreldelsesfrister i slike saker, slik det er i alle nabolandene våre. Slik det er nå, kan man jo aldri bli integrert. Nå kan folk måtte gå rundt og være redd for at de skal bli straffet for noe som bestefaren deres kanskje har gjort, sier 35-åringen til Dagbladet.

KrF krever også en forklaring på hvorfor det ikke er foreldelsesfrist på å frata norske statsborgerskap, kom det fram i Aftenposten.

- Vi i KrF er klare på at dette ikke er ledd i en liberalisering av innvandringspolitikken. Dette handler om å få kvalitet i rettspleien, sier Geir Toskedal (KrF) til avisen.

- Er integrert

35-åringen ønsker å understreke at han er stolt av å være muslim og palestiner.

- Det betyr ikke at jeg er mindre integrert. Det handler om å fungere i samfunnet, uansett om du har blondt hår eller går i kirken eller i moskeen. Nå håper jeg at vi kan få en unnskyldning fra UDI, som sier at vi har løyet uten å komme med bevis. Saken er en enorm påkjenning for oss, sier faren.