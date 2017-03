Familien ble verdenskjent etter direktesendinga. Nå snakker de ut

(Dagbladet): - Vi har sett videoen, familien også. Alle synes klippet er hysterisk, og vi skjønner at folk synes det. Vi lo vi og, sier Robert E. Kelly, til BBC.

Professor Robert E. Kelly ble forrige helg intervjuet på direkten, da barna hans avbryter faren sin, midt under et direktesendt intervju med BBC World News.

En asiatisk kvinne kommer deretter desperat, løpende inn i rommet, i et komisk forsøk på å redde situasjonen. Hun klarer til slutt å få barna ut av rommet, og intervjuet fortsetter etter en ydmyk unnskyldning fra professoren.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og mange trodde at kvinnen som kom løpende inn i rommet var en barnepike, men det var ikke. Hun var kona hans.

Aldri mer BBC?

I et nytt intervju med BBC forteller Kelly og kona hans Jung-a Kim at de skjønner at folk lo av det komiske øyeblikket.

Det nye direktesendte intervjuet foregikk på samme sted som sist. Denne gang med barna Marion og James trygt plassert på fanget til far og mor.

- Det jeg var mest redd for etter denne episoden, var at BBC aldri kom til å ringe meg igjen, sier John Kelly som er professor i internasjonale relasjoner, ved Pusan National University i Sør-Korea.

Da han gjestet direktesendinga forrige uke, skulle han snakke om den nylig avsatte presidenten i Sør-Korea, Park Geun-hye , og relasjonen mellom Nord- og Sør-Korea.

Kona Kim forteller at Kelly vanligvis lukker døra når han skal gjøre intervjuer, men denne gang ble det ikke gjort.

- De fleste gangene kommer barna tilbake til meg når de finner en lukket dør. Men det gjorde de ikke denne gangen, forteller Kim i intervjuet, ifølge The Wall Street Journal.

Kim forteller at det var først da hun så dem på TV, hun skjønte hvor barna hadde blitt av.

- Ikke barnepike

Siden mange trodde at Kim var familiens barnepike, spurte BBC-programleder James Menendez om hva paret tenker om reaksjonene de har fått.

- Vi er ikke komfortable med det. Jeg er ikke barnepike, og jeg håper folk slutter å kalle meg det, sier Jung-a Kim.

- Og mange lurte på om du hadde på deg bukse. Hadde du på deg bukse? spør programlederen og henvender seg til Kelly.

- Jeg hadde på meg bukse, sier han, og viser buksa han sitter i.

#NotTheNanny

For et par år siden publiserte en skribent for nettstedet xoJane en artikkel med tittelen «Nope! Jeg er ikke barnepasseren, kun en svart mor, takk».

Artikkelen skapte stor blest, og skribenten oppfordret leserne sine til å tvitre om sine egne raseblandede familier ved å bruke hashtaggen #NotTheNanny.

Etter helgens viralhit, der mediehus på mediehus antok at kvinnen i videoen var en barnepike, har hashtaggen igjen fått nytt liv på Twitter.