Familien fikk følge bisettelsen - klokka 06.30 om morgenen

(Dagbladet): To brødre, kona Liu Xia, hennes bror og to ikke-identifiserte kvinner fikk være tilstede under bisettelsen av fredsprisvinneren Liu Xiaobo (61), viser det offisielle bildet fra begravelsesbyrået som gjennomførte seremonien i byen Shenyang.

Kremasjonen skjedde rett etterpå, og hele seremonien, som satte i gang allerede kl. 06.30 om morgenen, var over før millionbyen nordøst i Kina hadde våknet til dag.

I følge myndighetenes pressemelding ble Mozarts Requiem spilt under bisettelsen, og i den samme pressemeldingen opplyser myndighetene at Liu Xiaobos venner var tilstede.

Overfor nyhetsbyrået AP benekter Lius mangeårige venn, Mo Zhixu, at en eneste av vennene var der.

Et annet bilde viser seks personer som kommer gående og hilser på de seks familiemedlemmene.

Det er ikke fortalt i bildeteksten fra offisielle Shenyang Municipal Information Office hvem de gående er, om bildet er tatt før eller etter seremonien eller om de har et oppdrag der.

Ifølge den offisielle versjonen, gjengitt av nyhetsbyrået AP, er de to ikke-navngitte kvinnene under seremonien ektefeller til avdødes brødre.

I går ble det kjent at leder av Nobel-komiteen, Berit Reiss-Andersen, ikke fikk innvilget visum for å reise til Kina for å delta i seremonien.

Det er foreløpig ikke kjent hvor og hvordan fredprisvinneren fra 2010 skal gravlegges.

Spørsmålet er om Liu Xiaobo blir gravlagt på ukjent sted for at gravplassen ikke skal bli et valfartssted for sympatisører.

Som norske skikker

- Den vanlige begravelsesskikken i Kina er lik den norske. De dødes gravsted blir merket med navn slik at pårørende har et sted å gå. Jeg blir ikke overrasket over noen løsninger, heller ikke om det blir vakthold fra myndighetene for å unngå sammenstimlinger, sier journalist, forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik til Dagbladet.

Han er på lista over norske journalister, politikere og akademikere som ikke får visum til Kina fra landets ambassade i Oslo, som åpenbart ikke liker endel av det han har sagt og skrevet om Kina gjennom flere år.

- Minst mulig oppmerksomhet

- Tidspunktet for bisettelsen gir et signal om at dette var en seremoni myndighetene ville unna med minst mulig oppmerksomhet og frammøte av venner og sympatisører. Åpne begravelser er det helt vanlige i Kina, sier Færøvik.

Det er flere år siden han har fått innreisetillatelse til «Midtens rike» via Kinas ambassade i Oslo.

- I praksis får jeg aldri svar på visumsøknader. Ambassaden sier at de rutinemessig kontakter utenriksdepartementet i Beijing, men ikke får noe svar tilbake derfra.

Isteden har Færøvik kommet inn i Kina via søknad og innreise fra Hongkong.

- Det er halvannet år siden jeg reiste den ruta nå, og det skal bli interessant å se om det er innskjerpinger her etter det kinesiske myndigheter oppfatter som negativ oppmerksomhet utenfra rundt Liu Xiaobos sykehusopphold og død, sier Færøvik.

Stoppet av Hitler

Liu er den andre fredsprisvinneren i historien som har dødd i fengsel uten å få lov til å reise til Oslo for å motta fredsprisen.

Den første, Carl von Ossietzky, døde av tuberkulose i en fangeleir i Nazi-Tyskland i 1938. Han ble stoppet av Hitler.

Liu er etter sin død hyllet over hele verden som en ledende forkjemper for demokrati og politiske reformer i Kina, men nevnes knapt i kinesiske medier, skriver NTB.

Et halvt døgn etter bisettelsen, var seremonien ennå ikke omtalt på den internasjonale nettsiden til det offisielle nyhetsbyrået Xinhua.

Den siste artikkelen er publisert fredag morgen lokal tid. Der blir tyske og amerikanske leger sitert på at Liu Xiaobo fikk god behandling på sykehuset.