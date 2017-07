Familien i sorg etter Flå-drapet: - Ei jente som var positiv, omsorgsfull og glad

(Dagbladet): - Det er vanskelig å beskrive følelsene til mennesker som er utsatt for en så ekstrem belastning. De opplever en voldsom sorg.

Det sier bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø om familiens reaksjon etter at en kvinne i 20-årene tirsdag ble funnet drept på ei hytte i Flå kommune. Hun forteller at saken kom som et sjokk for de pårørende.

- Familien håper å få et svar på hvordan dette kunne skje, sier Midtbø, og legger til at de har mistet et svært kjært familiemedlem.

- De beskriver en jente som var positiv, omsorgsfull og glad. Hun hadde ambisjoner og framtidsplaner.

Kjæreste siktet for drap

Kvinnens 24 år gamle kjæreste er siktet for drap. Dette etter at mannen, i etterkant av en trafikkulykke, forklarte at han hadde drept henne.

Tidspunktet for kollisjonen var rundt klokka 08.00 tirsdag, og den skadde mannen satt fastklemt i den ene bilen. Han skal ha oppført seg utagerende og ha snakket usammenhengende, ifølge Dagbladets kilder.

Da mannen ble hjulpet ut av bilen, fortalte han om den døde kvinnen. Hun ble funnet død rundt åtte kilometer unna ulykkesstedet.

Stemmer med etterforskning

De foreløpige resultatene fra etterforskningen stemmer med siktedes forklaring.

Politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud politidistrikt sa i går følgende:

- Han har erkjent de faktiske forhold. Det han har sagt stemmer med bevisbildet forøvrig, sier politiadvokat Per Thomas Omholt ved Sør-Øst politidistrikt til Dagbladet.

Også siktedes forsvarer, Sindre Løvgaard, har fortalt at mannen har erkjent drapet.

- Han erkjenner at han har gjort dette, men vil at det skal etterforskes om han var tilregnelig før han eventuelt erkjenner straffskyld.

- Husker lite

24-åringen har forklart at han huske lite av selve drapshandlingen. Videre har han forklart at han ønsket å ta sitt eget liv etter drapet.

Politiet har nå oppnevnt rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse.

- Det gjør vi rutinemessig i så alvorlige saker, sier Omholt.

- Tar dette veldig tungt

Vedkommende ble lagt inn på sykehus tirsdag. Dette som følge av skader i etterkant av trafikkulykka.

- For siktede er det helt uforståelig, og han kan ikke fatte at det har hendt, selv om han på en måte innser at han kan ha drept kjæresten sin, sa advokat Sindre Løvgaard til Dagbladet i går.

- Han tar dette veldig tungt, og har det helt forferdelig, la advokaten til om klientens tilstand.

Den dramatiske timen Ca 8.00: Politiet blir varslet om en ordinær møteulykke på Rv 7, ca 150 meter øst for bensinstasjonen Cirkle K på Gulsvik. En brannmann på vei til jobb kommer tilfeldigvis til ulykkesstedet omtrent samtidig og starter redningsarbeidet umiddelbart. Ca 8.20: Ytterligere brannmannskap som bor i nærheten av ulykkesstedet og ambulanse ankommer stedet. Den skadde mannen som sitter fastklemt i den ene bilen oppfører seg utagerende og snakker usammenhengende, og forteller brannmannskapet at han har drept og forlatt kjæresten sin i et hytteområde i nærheten. Brannmannskapet varsler dette videre til politiet. Lokalt politi og ambulanse rykker da også umiddelbart ut til hytteområdet på Sørbøl-fjellet. Mannen og de andre skadde fraktes til sykehus. Personene i den møtende bilen vurderes som lettere skadet og fraktet til Ringerike Sykehus, og vil bli utskrevet onsdag. Ca 8.30: Lokalt politi ankommer ulykkesstedet på Rv 7. Det anmodes samtidig om bistand fra både Kripos og de andre lensmannskontorene i Hallingdal. Ca 8.40: Bergingsbilen ankommer ulykkesstedet. Alle i de to involverte bilene er da hentet ut og fraktet bort fra stedet. Begge bilene skal være totalskadet etter hendelsen. Ca 09.00: Ambulanse og en lokal patrulje med tre polititjenestemenn ankommer hytta og finner kvinnen død.