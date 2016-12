Familiens beskjed til Berlin-mistenkte: - Overgi deg

Tysk politi har gått til aksjon mot en moské i sentrum av Berlin i jakten på terrormistenkte Anis Amri, melder avisa Berliner Zeitung.

Ifølge avisa brukte politiet i dag sjokkgranater under razziaen i en moské i Moabit.

Amri skal ha tilbrakt tid i denne moskeen etter at han ankom Tyskland i juli i fjor. Resultatet av aksjonen er ikke klart, skriver NTB.

Moskeen går under navnet Fussilet 33. Tysk etterretningstjeneste har tidligere omtalt den som et samlingssted for radikale islamister, ifølge nyhetsbyrået.

Flere aksjoner i Berlin

Flere politiaksjoner i hovedstaden knyttes til jakten på den mistenkte gjerningsmannen bak mandagens massakre.

DPA melder at spesialstyrker bevæpnet med automatvåpen gjennomsøkte et tog på T-banestasjonen Mehringdamm.

Dette søket var resultatløst.

Aksjonen mot moskéen kommer samme dag som Anis Amris slektninger gikk offentlig ut og ba ham om å overgi seg.

- Hvis broren min hører på meg, så vil jeg be ham om å overgi seg. Det ville vært en stor lettelse for familien vår, sier den mistenktes bror, Abdelkader Amri, ifølge BBC.

Familien tror på hans uskyld

Totalt ble 12 mennesker drept og 49 skadet under mandagens angrep i Berlin. Dette etter at en lastebil kjørte inn i et julemarked på Breitscheidplatz.

Familien til Amri tror ikke at slektningen deres har gjennomført angrepet, ifølge broren.

Han fastholder at broren reiste fra Tunisia til Europa av andre grunner enn å begå terror.

- Jeg er sikker på at min bror er uskyldig. Jeg vet hvorfor han reiste hjemmefra, og det var av økonomiske grunner. Han ville jobbe og hjelpe familien sin, sier Abdelkader Amri ifølge BBC.

- Væpnet og farlig

Jakten på Amri begynte etter at fingeravtrykkene til 24-åringen ble funnet flere steder i lastebilen som ble brukt i angrepet.

ID-papirer tilhørende Amri skal også ha blitt funnet i førerhytta og knytter asylsøkeren til massakren.

Amri har tidligere stått på en liste tyske myndigheter har hatt over mulige terrorister. Der var han et av 50 navn.

Politiet beskriver Amri som en 1.78 meter høy mann som veier rundt 75 kilo. Han har svart hår og brune øyne.

- Hvis du ser denne personen, kontakt politiet. Ikke sett deg selv i fare. Denne personen kan være bevæpnet og farlig, står det i politietterlysningen utstedt av det tyske politiet.

(NTB/Dagbladet)