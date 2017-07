Fanger på rømmen førte til massiv politijakt. Nå er videoen av den spektakulære flukten frigitt

(Dagbladet): 22. januar i år rømte tre fanger fra høysikkerhetsfengselet i Santa Ana i California. Flukten har blitt mye omtalt i media, og blir beskrevet som «spektakulær».

Nå har videoen av flukten blitt frigitt av en advokat som er tilknyttet saken.

En av fangene, Hossein Nayeri (37), filmet reisen til den kortvarige friheten med en innsmuglet telefon. I etterkant av pågripelsen har han lagt på en fortellerstemme. Hvordan det gikk til er ikke klart.

- Mange gir oss skryt for å gjennomføre en slags Houdini-rømning, alt på åtte minutter, hører man ham si over klippene.

Massiv politijakt

Da statsadvokat Heather Brown fikk høre at Nayeri hadde rømt, ble dette reaksjonen:

- Herregud, de har sluppet ut Hannibal Lecter!, sa hun til blant annet Reuters.

Han var da tiltalt for forbrytelser som kidnapping, tortur og tyveri.

De to andre var Jonathan Tieu (20) som var tiltalt for drap, drapsforsøk og gjengvirksomhet, og Bac Tien Duong (43) som ventet på dom for drapsforsøk, tyveri og brudd på våpenloven.

En politijakt over hele staten startet, og det ble utlyst en dusør på 1,75 millioner kroner for tips som førte til mennenes pågripelse.

Gjennom ventil, metallgitter og tunneler

I videoen forteller Nayeri om hvordan de forberedte seg på flukten ved å pakke tykke tau og verktøy ned i bager og sekker.

Det starter med at de smyger seg gjennom en åpning i en ventil i cella. De sniker seg så gjennom et metallgitter, som fører dem til avløpssystemet. Gjennom tunnelene kommer de til slutt til fengselets tak.

De rappellerte seg så ned langs bygget med hjelp av laken, hvor friheten blir et faktum.

I videoen får man også innblikk i tida etter, for eksempel når mennene tar «selfies» på stranda. Men det var ikke bare idyll mennene bedrev, de kidnappet også en drosjesjåfør, som ble tvunget til å kjøre dem rundt.

Ifølge politiet begynte to av mennene å krangle om hvorvidt sjåføren skulle drepes eller ei. Denne krangelen kan ha vært utslagsgivende for at friheten tok slutt kort tid etter.

Varte ikke lenge

Etter ei uke på rømmen overgir 43 år gamle Duong seg til politiet, mens de resterende, Tieu og Nayeri, gjemmer seg i en stjålet varebil.

- Dette er hjemmet vårt for øyeblikket, sier Nayeri mens han filmer Tieu som holder i ei flaske whisky inne i varebilen.

Livet i varebilen varer likevel ikke lenge. Dagen etter Duongs overgivelse gir politijakten på de to mennene resultater. 30. januar blir de funnet av politiet, og brakt tilbake til fengselet igjen.

California-politiet har ikke villet uttale seg om videoen til amerikanske medier, men ga likevel én kommentar til CNN:

- Videoen inneholder klipp som er en del av en pågående etterforskning, og som står i samsvar med informasjonen vi allerede har fått.

Angrende synder

I tillegg til tiltalene mennene hadde mot seg før flukten, er de også siktet for kidnapping av drosjesjåføren, ifølge NBC Los Angeles.

Neryari, som av statsadvokaten Brown ble beskrevet som «slu, sofistikert og ekstremt voldelig» viser en annen side av seg selv mot slutten av videoen. Der gir han nemlig uttrykk for at han angrer på det hele:

- Vi skremte livet av folk, og skapte mye redsel og frykt. Når alt kommer til alt så kan jeg ikke si at det føles bra.