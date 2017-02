Fanget farlig forbikjøring på film. Nå må føreren møte i retten

(Dagbladet) - Jeg kikket i speilet, og så bare de tre bilene som hadde vært bak meg de siste hundre meterne. Plutselig var bilen på siden av meg.

Asgeir Sørhus kjørte i 60-sonen på E 134 mellom Ølen til Etne i Sunnhordaland, da han plutselig ble forbikjørt av en varebil med henger i stor hastighet. Hengeren var lastet med en annen bil.

- Jeg hadde ikke tid til å tenke der og da. I ettertid tenkte jeg mer på bilen som kom i motsatt kjøreretning. Bilene er bare 30 - 40 centimeter unna sammentreff, forteller Sørhus til Dagbladet.

Sørhus fikk bremset slik at verken han eller den andre bilen ble truffet av råkjøreren eller hengeren. Ved siden av ham i bilen satt sønnen.

- Han ble like overrasket som det jeg ble.

Må møte i retten

Hendelsen ble fanget av dashbord-kameraet til Sørhus. Videoen sendte han inn til Haugaland TV. TV-kanalen kontaktet så politiet, som igjen tok kontakt med Sørhus.

Nå har Vindafjord lensmannskontor etterforsket saken. Det var politiet som anmeldte saken, og førerkortet til mannen som kjørte forbi, er beslaglagt.

– Vi ser alvorlig på det, og ser at det har oppstått en situasjon som kunne ha medført trafikkulykke. Dette var såpass uaktsomt og farlig at saken er blitt fulgt opp, sier politioverbetjent Arild Austrheim til Bergens Tidene.

15 februar må føreren møte i Sunnhordland tingrett. Han skal ifølge Haugaland TV verken erkjenne eller nekte for straffskyld.

– Føreren har reagert i den forstand at han ikke har godtatt førerkortbeslaget. Saken er derfor sendt til retten for å prøve dette, sier Austrheim.

- Glad han er tatt

Sørhus hadde tilhenger med båt bak seg. Tilhengeren hadde ikke bremser, så Sørhus var tvunget til å holde å holde relativ lav far, og hadde tidligere sluppet forbi ivrige førere.

- Jeg hadde ikke sjans til å handle annerledes enn det jeg gjorde i denne situasjonen, sier han.

Sørhus er glad for at politiet anmeldte råkjøreren, og håper videoen og hendelsen kan fungere som en advarsel for andre billister.

- Jeg er glad for at han er tatt, men jeg føler med ham. Alle har vel tatt en sjanse i trafikken i blant. Jeg skal i hvert fall ikke si at jeg aldri har gjort det, men jeg ville nok ikke tatt en slik sjanse med tilhenger, forteller Sørhus.