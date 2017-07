Fant 21 hjemløse katter: - Ingenting som tyder på at tallet på hjemløse dyr synker

(Dagbladet): De kastes i søpla, dumpes i bager og settes igjen i gjenteipede bur utenfor flyplassen.

Sommeren er høysesong for dumping av dyr, og det er derfor en travel årstid for Dyrebeskyttelsen Norge.

Fredag forrige uke fikk Dyrebeskyttelsen i Sør-Trøndelag seg nok et forferdelig syn da de fikk tips om en kattekoloni i et hyttefelt i Stjørdal.

Da de kom på stedet, fant de en kattekoloni bestående av sju voksne katter og 14 kattunger.

- En privatperson som holdt til i en av hyttene mente nok å være snill mot kattene, så vi fant matskåler rundt omkring. Det folk ikke vet er at man er juridisk ansvarlig for ei katt når man begynner å mate den, sier Torunn Vingsand, leder for Dyrebeskyttelsen i Sør-Trøndelag, til Dagbladet, og fortsetter:

- Det er misforstått snillisme.

De 21 kattene hadde både innvollsorm, flått og sår på kroppen etter slåsskamper.

Hentet 115 katter i år

Også Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Nord-Trøndelag deltok i aksjonen. Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Så langt i år har avdelingen i Sør-Trøndelag hentet 115 hjemløse katter. Totalt i 2016 hentet de inn 190 katter. I tillegg hender det at også andre smågnagere blir innhentet.

- Jeg føler det er like travelt hvert år. Jeg skulle ønske jeg var arbeidsledig fra denne jobben, men det er et evighetsprosjekt. Det virker som om mange ikke ser alvoret i å forlate en katt, sier Vingsand og legger til:

- Vi har et jevnt inntak av hjemløse dyr, år etter år, og det er ingenting som tyder på at tallene over hjemløse dyr vil synke, dessverre.

Lavstatus

Dyrebeskyttelsen er en frivillig organisasjon som lever av penger fra Grasrotandelen og donasjoner. I fjor hadde avdelingen i Sør-Trøndelag veterinærutgifter på 400 000 kroner.

Vingsand i Dyrebeskyttelsen tror det handler om at katter ikke har like høy status som hunder.

- Man slipper ikke løs hunden sin når den har løpetid. Hvis du ikke har råd til å kastrere katta di, har du heller ikke råd til ta vare på den. Det bærer et stort ansvar å eie en katt, sier Torunn Vingsand, leder for Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Sør-Trøndelag.

Hvor kattene i hytteteltet på Kvithammer i Stjørdal kom fra, er ikke Dyrebeskyttelsen kjent med, men organisasjonen tror at de kommer fra området, fordi kattene går dit de finner mat.

Etterforsker sakene

Hensetter du dyret ditt i en hjelpeløs tilstand, kan du bli dømt etter dyrevelferdsloven.

I fjor etterforsket dyrepolitiet i Sør-Trøndelag 36 saker som gikk under dyrevelferdsloven, men også flere andre saker ble etterforsket.

I 2015, året dyrekrimgruppa ble etablert, etterforsket de enda flere saker.

- At vi etterforsket flere i 2015, kan komme av at det er etablert en dyrekrimgruppe, og at det virker forebyggende fordi politiet ser alvorlig på dyrekriminalitet. Hvor mange saker vi skal etterforske i år, vet vi ikke, sier etterforsker Karine Tiller Larsen i dyrepolitiet i Sør-Trøndelag til Dagbladet, og legger til at de også etterforsker andre ting.

Mattilsynet sier til Adressa at dersom en katt går på din eiendom, og du setter ut mat til den fordi du synes synd på den, så har du egentlig pådratt deg et ansvar for katta selv om du ikke eier den.

- En ansamling av ukontrollert kattehold kan føre til et problem for folkehelse, dyrehelse, dyrevelferd og miljøet, sier veterinær Gunnar Hynne i Mattilsynet til avisa.