- Fant en trillebår inne i bygningen og stakk av med en 100 kilo tung gullmynt

To personer er pågrepet i forbindelse med et spektakulært tyveri av en 100 kilo tung gullmynt fra et museum i Berlin tidligere i år.

Nærmere 300 tungt bevæpnede politifolk slo i morgentimene onsdag til mot flere bygninger i Neukölln-området i Berlin og pågrep to personer.

– Vi antar at de to mistenkte er identiske med dem som kan sees på overvåkningsbildene, sier polititalsmannen Winfrid Wenzel.

27. mars i år klatret tre personer inn i Bode Museum ved hjelp av en stige, fant seg en trillebår inne i bygningen og stakk av med en 100 kilo tung gullmynt kjent som Big Maple Leaf, produsert av Royal Canadian Mint i 2007.

Den opprinnelige verdien på mynten er 1 million canadiske dollar, drøyt 6,1 millioner kroner, men markedsprisen på 100 kilo gull er i dag over 33 millioner kroner.

Mynten, som det er laget bare fem eksemplarer av, har en diameter på 53 cm og er 3 cm tykk. Hvor den har tatt veien, og om den eventuelt er smeltet om, er foreløpig ikke kjent.

