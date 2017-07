Fant noe plast i magesekken på død hval - samt enorme mengder nebb

(Dagbladet): Forskere har i dag obdusert den døde hvalen som for to dager siden strandet ved Warholmen i nærheten av Runde Miljøsenter i Møre og Romsdal.

Hvalen er av arten nordlig nebbhval, og en nær slektning av gåsenebbhvalen fra Sotra, som ble verdenskjent tidligere i år, fordi den var utarmet med magesekken full av plastbæreposer.

Forskerne fryktet at dagens obduksjon skulle vise at også denne hvalen døde etter å ha fått i seg plast.

Litt plast

Fiskeribiolog Nils-Roar Hareide og marinbiolog Christoph Noever har nå gjennomgått både magesekken og tarmene til hvalen, og forteller at de har funnet noe plast.

- Det var litt plast, men ikke så mye som vi fryktet. Det var tre - fire biter plast, sier Hareide til Dagbladet.

Han forteller at de ikke tror det var plasten som forårsaket hvalens død, men at de likevel ble svært overrasket da de så hva hvalen hadde i magen.

- Tusenvis av nebb

- Magesekken var full av nebb fra blekksprut. Det er snakk om tusenvis av slike nebb. Det var svært uventet, og noe vi ikke har sett før, sier Hareide og tilføyer:

- På en eller annen måte har ikke hvalen klart å kvitte seg med disse nebbene. Blekkspruten er bløt og lett å fordøye, men nebbene er harde.

Marinbiolog Noever forteller at det er vanlig at hval spiser blekksprut, og at man også er kjent med at nebbene kan være vanskeligere å fordøye, enn resten av bløtdyret.

- Man kan spekulere mye i hva som er grunnen til at hvalen hadde så mange nebb i magen. Det er vanskelig å fastslå at det var dødsårsaken, sier Noever.

Plastproblem

Noe av plasten som forskerne fant i hvalens mage stammer trolig fra en plasthanske, forteller Hareide.

- Det var en lettelse å oppdage at denne hvalen ikke også var full av plast. Det ville vært total katastrofe om alle var det. Men det var plast i denne hvalen også, som nok betyr at det er plast i de fleste hvaler, sier fiskeribiologen.

Han forteller at han har arbeidet med forskning på fisk siden 1988, og at han i løpet av åra har opplevd at plast har blitt økende problem for liv i havet.

- Plast i havet er et kolossalt problem, og omfanget er mye større enn alle - meg selv inkludert - hadde trodd, sier han.

- Det er viktig å følge med på denne utviklingen for å finne ut hvor stort problemet faktisk er, legger han til.

- Plasten i denne hvalens mage har ikke forårsaket dens død, men det at også denne hvalen hadde plastsøppel i tarmene - sier noe om hvor utrolig store plastmengder det er i havet, sier Noever.

Analyseres

Hareide forteller at nebbhvalen beiter på dypt vann, der de ikke kan se hva de spiser.

- De bruker i stedet lydsignaler, og vil derfor lett kunne ta feil av for eksempel blekksprut og plast, sier han.

Etter funnet av Sotra-hvalen som hadde slukt plastsøppel, har forskerne blant annet satt større fokus på hvordan nebbhvalene lokaliserer maten sin.

- De mengdene plast som var i den hvalen var det ingen som hadde ventet, sier Hareide.

Han forteller at den døde hvalen de i dag har obdusert vil bli dumpet. Hvalen, som er 7,5 meter lang og voksen, bærer preg å ha vært død en stund, ifølge ekspertene.

- Prøver og vev fra tarmsystemet, muskler, fett og lever blir sendt til Universitetet i Bergen for ytterligere analyser av blant annet miljøgifter, sier Hareide.

I tillegg vil de telle opp nøyaktig hvor mange blekksprut-nebb hvalen hadde i magen sin.