(Dagbladet): I etterforskningen av dødsfallet til Anne Linell Sundt (39), møtte politiet flere utfordringer. Blant annet at de ikke kunne finne avdøde kvinnens telefon. Den var forsvunnet.



Men etter ett av mange avhør av den 57 år gamle legen som er siktet for å ha drept Sundt, leverte han plutselig telefonen til politiet.

Telefon-bevis

57-åringen, som også er siktet for dokumentforfalskning, grovt bedrageri og en rekke forhold etter helsepersonelloven, hadde fram til i sommer ikke hatt innsyn i sakens dokumenter.

Men under et avhør i sommer ble han gjort oppmerksom på at politiet, selv om de ikke hadde funnet telefonen til avdøde Sundt, hadde klart å gjenopprette store deler av innholdet på telefonen gjennom en nettsky.

Ifølge politiadvokat Sturla Henriksbø ble 57-åringen, som nekter straffskyld for drapet, spurt flere ganger om telefonen, men det var ikke før etter avhøret hvor han ble gjort oppmerksom på nettskyen at telefonen dukket opp like etter.

- 57-åringen kom da til politiet med telefonen via sin forsvarer. Hans forklaring er at han hadde disponert telefonen etter Sundts død og kikket på den, men at han hadde lagt den et lurt sted og at han etter avhøret tilfeldigvis fant den, sier politiadvokat Henriksbø, som setter spørsmålstegn ved denne forklaringen.

- Det hadde vært en relevant opplysning å nevne for politiet at Sundts telefon var under hans rådighet, sier Henriksbø, som på spørsmål svarer at det ikke framstår som om mannen har forsøkt å slette innhold.

- Vi stiller spørsmål ved forklaringen hans på at han hadde glemt at han hadde telefonen i sin besittelse, når det er en såpass sentral gjenstand for etterforskningen og også for ham, sier Henriksbø.

Bilder fra natta

Politiet hadde allerede hentet store deler av innholdet på telefonen fra nettskyen, siden de ikke hadde klart å finne selve telefonen. Men helt nye bilder lå kun på selve telefonen.

- På telefonen lå det bilder som hun selv har tatt den natta, like før hun døde. Bildene er relevante for saken, men ikke avgjørende for tiltalespørsmålet, sier Henriksbø, som ikke ønsker å gå i detalj på hva Sundt tok bilder av den kvelden.

Etterforskningen av saken er nå ferdigstilt og sendt til statsadvokaten. Politiet mener at det samlede bevisbildet peker en vei:

- Det framstår ikke som at avdøde hadde noen selvmordsplaner den natta, sier Henriksbø.

Tviler på forklaringen

Det var bare to personer tilstede i huset hvor Sundt ble funnet død, henne selv og 57-åringen. Det har dermed vært utfordrende for politiet å etablere hendelsesforløpet og ei tidslinje natt til 12. desember 2014.

Sundt skal ha dødd av overdose mellom klokka 03 og 10 på formiddagen. Politiet setter flere spørsmålstegn ved 57-åringens forklaring om hvor han befant seg.

Sundt døde som følge av overdose av legemidler og en en injeksjon av stoffet Petidin var utslagsgivende for dødsfallet, ifølge politiet.

Politiet mener at stedene på kroppen hvor medikamentene er injisert gjør at Sundt neppe kan ha tatt overdosen alene.

Flere forhold

Dagbladet skrev mandag at Oslo politidistrikt innstiller på å tiltale den 57 år gamle Oslo-legen som i fjor høst ble siktet for å ha drept sin samboer Anne Linell Sundt (39) desember 2014.

- Etterforskningen er nå avsluttet og jeg har sendt politiets innstilling på tiltale til statsadvokaten, sier Henriksbø, som opplyser at det er opp til Riksadvokaten om det blir tiltale på drap. Riksadvokaten vil nå avgjøre om mannen skal tiltales for drapet, om saken må etterforskes ytterligere eller om den skal henlegges.

57-åringen har ikke bare vært siktet for drap, men også dokumentforfalskning, grovt bedrageri og en rekke forhold etter helsepersonelloven.

Henriksbø vil ikke kommentere hvilke av forholdene det er forslått å ta ut tiltale på, og altså da heller ikke om politiet vil tiltale 57-åringen for drapet. Det er opp til Riksadvokaten å avgjøre om det blir tatt ut drapstiltale, eller om politiet bør etterforske mer eller om saken skal henlegges.

Det har ikke lyktes Dagbladet å komme i kontakt med 57-åringens forsvarer, Arild Holden.