Fant tonen, men fortsatt trussel om at USA kutter i sine Nato-forpliktelser

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): - Vi hadde en god tone. Det var en ryddig og god samtale. Det er nyttig og nødvendig å ha denne typen møter med USAs president, sier Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, etter sitt første møte med USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

De to satt alene sammen og diskuterte i 15 minutter i Det ovale kontor før medarbeiderne deres kom inn for å delta. I sofaen på Trumps side, satt forsvarsminister James Mattis, stabsjef Reince Priebus og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. Ifølge Dagbladets opplysninger tok særlig Mattis og McMaster ordet under møtet. Trump selv stilte uten notater.

- Et flott møte med Natos generalsekretær. Vi ble enige om viktigheten av å få land til å betale deres rettferdige andel og å fokusere på truslene fra terrorisme, skrev Trump selv på etter møtet.

Etterpå hadde heller ikke Stoltenberg noe å utsette på møtet. Selv opplevelsen av Trumps beryktede håndtrykk, som har stjålet overskriftene i møter med andre statsledere, var han fornøyd med.

- Jeg opplevde det som et helt normalt håndtrykk. Jeg kan ikke fatte at det er noen sak. Jeg har trykket mange hender i mitt liv, og oppfattet ikke det som spesielt annerledes enn andre håndtrykk, sier Stoltenberg.

Byrdefordeling

Great meeting w/ NATO Sec. Gen. We agreed on the importance of getting countries to pay their fair share & focus on the threat of terrorism. pic.twitter.com/e3ACOOOb0y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2017

På et punkt er det imidlertid fortsatt ikke enighet innad i forsvarsalliansen. Det dreier seg om byrdefordelingen - altså hvem som skal betale for forsvarsutgiftene. I dag står USA for drøyt 70 prosent av Natos samlede forsvarsutgifter. Bare fem land - USA, Storbritannia, Estland, Polen og Hellas - lever foreløpig opp til målet om å bruke minst to prosent av statsbudsjettene på forsvar.

- Vi snakket om forsvarsutgifter, og Trump gjentok standpunktet han har gitt uttrykk for tidligere om at land bør betale tilbake mer dersom de ikke har brukt to prosent av forsvarsutgiftene. Jeg har nøyd meg med å understreke at alle land nå gjør som de har lovet, forklarte Stoltenberg etter møtet.

Han brukte også møtet på å overbevise Trump om at andre Nato-land er iferd med å trappe opp sine budsjetter.

- Jeg gikk igjennom en del tall som viser den positive utviklingen. Det legger de merke til i Washington. De ser at Europa går i riktig retning. De ser også at det er en lang vei igjen.

Spørsmålet om byrdefordeling kan like vel bli vanskelig fordi en rekke Nato-land fortsatt er langt unna målet de har sagt seg enig i.

- Han er ekstremt opptatt av byrdefordeling. Det er til å forstå. Den gode nyheten er at det begynner å skje noe, sier Stoltenberg til Dagbladet.

Kan «moderere»

USA har tidligere gitt uttrykk for at de vil «moderere» sine Nato-forpliktelser dersom ikke andre land deltar mer. Tillerson har gitt andre Nato-land en frist ut året til å nå målet eller komme opp med en plan for hvordan de skal gjøre det. Det sier de fortsatt.

- De forventer at de europeiske Nato-landene gjør som de har lovet. Nå ser vi jo en positiv utvikling. Hvis det ikke skjer, så har de sagt at de må vurdere det de kaller å moderere USAs forpliktelser. Jeg vil ikke spekulere i hva det innebærer. Min oppgave er å sørge for at vi ikke kommer i den situasjonen. Min oppgave er at vi gjør det vi sa vi skulle gjøre og får til en mer rettferdig byrdefordeling, sier Stoltenberg.

Foruten spørsmålet om byrdefordelingen handlet møtet i stor grad om forholdet til Russland og kampen mot terror.

- Han gikk grundig inn i alle de sakene vi diskuterte. Han er veldig opptatt av kampen mot terror. Jeg fortalte hva Nato kan og vil gjøre, sier generalsekretæren.

Terror og Russland

Blant annet ønsker han at Nato skal bruke langt mer ressurser på å bygge opp lokale styrker - som for eksempel har skjedd i Afghanistan.

- Det er en mer bærekraftig strategi mot terror. Den tanken er president Trump og hans medarbeidere veldig interessert i å bygge videre på, forteller Stoltenberg.

Under pressekonferansen etter møtet beskrev Trump verden som «et kaos», og at forholdet til Russland er på et lavpunkt. Stoltenberg mener det er en beskrivelse av virkeligheten.

- Det reflekterer en realitet. Vi lever i en mer uforutsigbar og farligere verden med økte spenninger. Samtidig ser ikke Nato noen umiddelbar fare for et angrep mot et Nato-land. Vi må ikke overdramatisere og snakke opp farene heller, sier Natos generalsekretær.

Som statsminister i Norge har han møtt flere presidenter med svært ulike personligheter. Han mener likevel at det ikke vil påvirke Nato-samarbeidet.

- Da jeg var statsminister første gang møtte jeg Clinton i FN. Det grunnleggende er det samme, nemlig at det er i Europas og Nord-Amerikas interesse å stå sammen. På tross av forskjellene i standpunkter og personligheter har vi alltid funnet sammen i at vi forsvarer hverandre, sier Stoltenberg.

Foruten møtet med Trump selv, hadde også Natos generalsekretær arbeidsmøter med USAs forsvarsminister, James Mattis, og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster i Det hvite hus. Alt sammen er forberedelser til det store toppmøtet i Nato 25. mai, som blir Trumps første besøk til Europa.