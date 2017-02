Far og sønn drepte hverandre i tragisk frontkollisjon

(Dagbladet): Jeffrey Morris Brasher (50) var på vei til jobb. Hans sønn Austin (22) var på vei hjem fra fest.

De to satt seg i hver sin bil, i hver sin kant av Fayette og Bankston i Alabama. Sakte, men sikkert - uten at de ante det - nærmet far og sønn seg hverandre.

Og så, rundt klokka 04.00 natt til lørdag møtes de to - i en frontkollisjon som dreper dem begge. Far og sønn Brasher tok livet av hverandre. Ingen av dem hadde på seg sikkerhetsbelte, sier politiet til WBMA News.

Alkohol var involvert

Pappa Jeffrey Brasher jobbet med å levere brød til utsalgssteder i området. Han døde momentant i kollisjonen, ifølge CNN. Austin ble fraktet til nærmeste sykehus hvor en timelang kamp for livet til slutt endte i tap.

Politiet har overfor CNN slått fast at alkohol spilte «en betydelig rolle» i ulykken, uten å gå nærmere inn på omstendighetene rundt dette.



Jeffrey og Austin Brasher sto hverandre svært nær, ifølge familien. De spilte golf sammen, og lokalsamfunnet rundt den lille byen i Alabama sies å være i sjokk. Pappa Jeffrey jobbet frivillig som speaker under kampene til det lokale fotballaget, mens Austin var kjent som en man kom til med problemene sine, ifølge People.

- Vær glad i familien din

Brasher-familien hadde nettopp lagt bak seg et tøft 2016, hvor mamma Pamela hadde stått i kampen mot kreft, mens Austins søster Jennifer nylig var involvert i en bilulykke.

Pamela Brasher Dennis, tante til Austin Brasher og søster til Jeff Brasher, sier familien selvsagt er nedslått av sorg. Samtidig sier hun familien føler en enorm støtte fra lokalsamfunnet i Alabama.

- Vi må søke støtte i vår tro. Vi elsket Austin og Jeff og familien vår blir aldri den samme igjen. Nå ønsker vi at alle der ute gir hverandre en klem og tilbringer til med sin familie. Vær glad i familien din hver eneste dag! Ikke la noe være usagt, for du vet aldri hva morgendagen vil bringe, sier hun.

Onsdag senkes både Jeff og Austin Brasher i jorden for godt. De to skal bisettes sammen.