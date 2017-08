Faren til Kalib (12) var rusavhengig. Her møtes de for første gang på ti år

(Dagbladet): Da Kalib Swafford (12) var to år gammel ble han flyttet til fosterhjem hos familien Swafford sammen med lillebroren sin.

De to guttenes biologiske foreldre var tungt narkomane, og klarte ikke å ta vare på sønnene sine. Den biologiske faren til Kalib har nå vært rusfri i ett og et halvt år.

Denne uka var Kalib klar for et etterlengtet møte, han ønsket å gi sin biologiske far en klem for første gang på ti år.

Fengselsfugl

- Det er hans valg om han ønsker å dra tilbake der han har vært. Men jeg tror jeg kan hjelpe med å motivere ham til å ikke bruke det igjen, sa Kalib til CNN.

James Fullers avhengighet til heroin førte til at han ikke så familien sin på ti år. Det kostet ham barna, jobben og hjemmet sitt.

- Det tok fra meg hele livet, sa Fuller til kanalen.

I fire år var han hjemløs.

- Jeg visste aldri hvor mitt neste måltid skulle komme fra. Jeg vandret der ute, og det gikk veldig galt. Jeg har hatt mange, mange fengselsopphold, fortsatte han.

En alvorlig overdose, som nesten tok livet av ham endret kursen på Fullers liv. Han la seg inn på rehabilitering, og forteller at han har vært rusfri i ett og et halvt år.

Det endelige møtet

Etter mange lange samtaler bestemte familien Swafford at tida var inne for at Kalib skulle få møte sin biologiske far om han ønsket det.

Det rørende møtet fant sted i en park, der et kamerateam filmet hele seansen.

- Gud, jeg har savnet deg så mye. Det har ikke gått en dag uten at jeg har tenkt på deg, sier en gråtkvalt Fuller, og omfavner sønnen sin.

- Vi gikk gjennom så mye, selv om du var så liten. Jeg var ikke kapabel til å ta hånd om dere, fortsetter han.

- Det går bra, det går bra, svarer Kalib med våt øyekrok.

Da Kalib la seg i senga den kvelden skal han ha fortalt sine adoptivforeldre at gjenforeningen med sin biologiske far, James, var den beste dagen i livet hans, ifølge CNN.

Økende rusproblematikk i Ohio

Da Cyndi og Jesse Swafford ble sertifisert til å bli fosterforeldre for ti år siden, fikk de beskjed om at det kunne være de måtte vente opptil tre år før de fikk tildelt et fosterbarn. I dag er situasjonen i Ohio dyster, og familien kan få forespørsel om fosterbarn innen en uke. Ekteparet har hatt 15 fosterbarn de siste ti årene.

- Det er rystende. Det er babyer på sykehuset som venter på et nytt hjem på grunn av denne heroin-epidemien. Vi er et midlertidig sted for mange av dem, de venter på at foreldrene skal bli rusfrie, slik at de kan bli gjenforent igjen, sier Cyndi Swafford til CNN.

32 prosent av barn som ble flyttet til fosterhjem i USA i 2015, ble flyttet på grunn av foreldre med rusproblemer, ifølge en undersøkelse utført av helsetjenesten for fosterbarn.

I Ohio, der familien Swafford bor, er raten enda høyere. Hele 50 prosent av barna som ble flyttet til fosterhjem i den amerikanske staten i 2015, ble flyttet fordi de hadde foreldre med rusproblemer, skriver CNN.

Mellom 2000 og 2013 har antallet barn som er født avhengige av rus femdoblet seg i USA.

Behov for fosterfamilier i Norge

I Norge har det vært en kontinuerlig vekst av barn og unge som plasseres i fosterhjem mellom 2003 og 2012. Antallet barn som bor i barnevernsinstitusjoner derimot har vært noenlunde stabilt, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tall fra juni viser at 11.500 barn bor i fosterhjem i Norge i dag, mens hele 309 barn venter på å få plass i fosterhjem.

Det er også mangel på beredskapshjem, som kan være et alternativ dersom man ønsker å bidra, men ikke kan ta inn et fosterbarn på permanent basis, ifølge Bufdir.

