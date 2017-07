Farlig angrep ble aldri etterforsket: - Hadde ikke dattera mi vært med, hadde ikke Finn levd

HAUGESUND/KARMØY (Dagbladet/Haugesunds Avis): - Da jeg presset ham ut av veien, hadde jeg en svær skrutrekker i buksa, men jeg hadde også jentungen i bilen, så jeg tok den ikke fram. Hadde ikke hun vært med, hadde ikke Finn levd. Så enkelt er det, sier mannen, som nå er i 50-åra, til Dagbladet og Haugesunds Avis.

Mannen forteller at Finn Halvorsen, etter verktøytyveriet i 2002, «raste rundt i forskjellige biler» og spanet på dem og kom med beskyldninger.

- Han var ikke vanskelig å se. Og han tok feil. Jeg har gjort mye rart i mitt liv, men aldri noe innbrudd. Det er fri fantasi. Nå begynte han å bli en trussel, hevder broren til en tidligere sentral leder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Finn Halvorsen hadde pekt ham ut som gjerningsmann i det store innbruddet hvor det ble stjålet uforsikret verktøy til en verdi av en halv million kroner.

- Truet ham

Finn Halvorsen-saken Lørdag skrev Dagbladet, i samarbeid med Haugesunds Avis, om den 64 år gamle tidligere motorsykkelmekanikeren som i 15 år har kjempet mot det han mener er et komplott mot ham i politiet.

I slutten av juli 2002 ble en buss Finn Kristian Halvorsen eide fullstendig ramponert og i august ble hans lager utsatt for innbrudd. Han ble frastjålet uforsikret verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner.

Halvorsen var ikke fornøyd med politiets etterforsking. Derfor startet han sin egen. Det viste seg at mannen Halvorsen etter hvert pekte ut som hovedmistenkt i verktøytyveriet var bror av en på den tida sentral politileder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, nå Sør-Vest politidistrikt.

Til dags dato mener Halvorsen at dette er årsaken til at politiet ikke ønsket å komme til bunns i tyveriet som etterlot ham fullstendig ruinert.

Mannen avviser på det sterkeste at han har hatt noe med anslagene mot Halvorsen å gjøre, og politilederen benekter å ha hatt noen befatning med saken. Halvorsen mener politilederens bror hadde et hevnmotiv. De to anslagene mot den tidligere motorsykkelmekanikeren skjedde kort tid etter at Halvorsen hadde varslet barnevernet om at han hadde sett kona til politilederens bror kjøpe narkotika med sine barn på slep.

Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.

Mandag skrev Dagbladet og Haugesunds Avis at dokumenter, som kriminaliserte broren til en av politiets ledere, forsvant hos politiet i Haugesund og en ny anmeldelse mot ham ble slettet uten etterforskning.

Onsdag skrev Dagbladet og Haugesunds Avis at plankebiten, som ble brukt da et av bortføringsofrene ble kuttet i fingeren, ifølge politirapporter er funnet og beslaglagt på to ulike adresser.

- Jeg kjente ham i nakken, hele tida. En desemberdag i 2002 fikk jeg det for meg at jeg skulle kjøre etter ham, ville presse ham av veien, og gjorde det. Truet ham også, slik at han ble livredd. Jeg var så forbanna. Blåste ut av meg. Hadde ikke jeg hatt datteren min med i bilen, kunne jeg ha brekt ham i to, sier mannen.

Det visste seg også at politiet hadde inndratt mannens førerkort på det tidspunktet han kjørte Halvorsen av veien.

18. desember 2002 anmeldte Halvorsen den tidligere politilederens bror for den hasardiøse påkjørselen.

Den tidligere motorsykkelmekanikeren mente mannen hadde kjørt etter ham imellom 80 og 100 kilometer i timen.

I passasjersetet hadde mannen sin datter som, ifølge Halvorsen, var usikret, «hylskreik og virket veldig redd».

Aldri avhørt

Mannen ble aldri avhørt om hendelsen, politiet foretok ingen etterforskningsskritt, men valgte likevel å henlegge saken 3. februar 2003, etter «bevisets stilling».

Daværende politiadvokat Øyvind Bore, som henla saken, vil i dag ikke kommentere avgjørelsen eller sin habilitet.

Halvorsen klaget til statsadvokaten.

- Jeg kan vanskelig se at det kan henlegges etter bevisets stilling når mistenkte ikke engang er avhørt om forholdet, skrev statsadvokat Tormod Haugnes 17. juli 2003.

Haugnes skrev videre at han i en telefonsamtale med politiadvokat Øyvind Bore samme dag, hadde fått opplyst at det fantes et «kompleks» av øvrige saker mot den tidligere politilederens bror.

Da burde også denne saken etterforskes i dette komplekset, mente statsadvokaten, og opphevet henleggelsen.

Var inhabile

I sin tilbakemelding til politiet, pekte statsadvokaten også på familieforholdet mellom den anmeldte og den sentrale lederen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Haugnes ga uttrykk for at denne «problemstillingen burde ha vært reist av dem som behandlet saken. (...) Dette bør gjøres snarest, da jeg vanskelig kan se at politidistriktets politijurister kan være habile til å behandle saker mot politilederens nærmeste familie.»

Det ble også bestemt at det skulle oppnevnes settepolitimester for etterforskning av dette «sakskomplekset» mot politilederens bror.

Ved påtegning av tiltalebeslutning mot politilederens bror 23. april 2004, innstilte settepolitimester Ingrid Johansen på at saken, hvor Finn Halvorsen ble presset av veien, skulle henlegges «av prosessøkonomiske hensyn».

Saken ble ikke nevnt da statsadvokaten tok ut tiltale mot politilederens bror 24. juni 2005.

Den var fremdeles ikke etterforsket, til tross for statsadvokatens etterforskningsordre to år tidligere.

«Forholdet kommer i tillegg til andre straffbare forhold og ville medføre ingen eller bare ubetydelig tilleggsstraff», mente påtaleansvarlig i Rogaland politidistrikt.

- Saken er langt fra oppklart, og det kan reises spørsmål ved om saken burde vært henlagt av kapasitetshensyn, uttalte Riksadvokaten i sin avgjørelse.

Da, tre og et halvt år seinere, var det uaktuelt å ta saken opp igjen.

- Aldri politisak

- Det ble ikke noen politisak av det, sier broren til den tidligere politilederen i Haugesund-politiet.

Han tror fremdeles det var slik.

Politiet varslet ham aldri om at det, som ifølge hans egen fortelling lett kunne ha blitt et drap, for politiet ikke var en sak å bruke tid og ressurser på.

23. september 2004 ble mannen dømt til ni måneders fengsel for de øvrige sakene han sto tiltalt for: Besittelse av mindre mengder narkotika, bruk og påfølgende bilkjøring i ruset tilstand.

Mannen ble også dømt for en gang å ha oppgitt falskt navn til en politimann og for å ha inngitt en falske anmeldelse mot Finn Halvorsen. Han hadde påstått overfor politiet at Halvorsen hadde solgt motorsykkelen hans og beholdt pengene selv mens den sto til reparasjon på Halvorsens verksted.

Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes avviste et krav fra settepolitimesteren, som førte saken som konstituert statsadvokat, om å inndra mannens førerkort i ett år.

Det er dokumentert i dommen fra Karmsund tingrett at mannen ble fratatt førerkortet i et halvt år etter ruskjøring 23. september 2002.

«Politiet leverte førerkortet tilbake etter seks måneder. Dersom politiet var av den oppfatning at tiltalte utgjorde en trafikkrisiko, skulle straffesaken vært påskyndet eller saken forelagt retten for fortsatt beslag av førerkortet», fastslo dommeren.

Politiet lot ham få førerkortet tilbake etter seks måneder, til tross for at mannen i mellomtida var blitt anmeldt for å ha presset Finn Halvorsen av veien.

Etterforsket Finn

I 2006 ble Finn Halvorsen dømt til to års fengsel for å ha bestilt kidnapping og tortur av to menn i 2004.

Påtalemyndighet og to rettsinstanser mente at Halvorsen hadde gått for langt i sin egen etterforskning av det uoppklarte verktøytyveriet som innebar kroken på døra for Halvorsens motorsykkelverksted.

Halvorsen pekte tidlig ut politilederens bror som hovedmann bak innbruddet i august 2002.

Etterforskningen av Halvorsen ble likevel utført av Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, til tross for protester fra Halvorsen og hans forsvarer Arvid Sjødin, som mente politidistriktet var inhabilt.

Allerede i juli 2003, etter at Halvorsen hadde anmeldt broren til politilederen for den hasardiøse påkjørselen, uttalte statsadvokaten at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt var inhabile og derfor uskikket til å etterforske saker mot denne mannen.

Da Halvorsen i 2003 og 2004 gikk til politiet med opplysninger som han mente knyttet politilederens bror til verktøytyveriet, forsvant disse dokumentene og nådde aldri fram til etterforskerne som jobbet med saken.