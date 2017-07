FBI: Amerikansk soldat arrestert på Hawaii, mistenkt for IS-forbindelser

En talsmann i FBI bekrefter at en amerikansk soldat er arrestert, mistenkt for å ha forbindelser til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Soldaten skal ha forsøkt å levere hemmelige dokumenter og en drone til IS. Han skal også ha forsøkt å lære en gruppe mennesker forskjellige kampteknikker.

I over et år har FBI etterforsket mannen. Soldaten skal ha hevdet at «USA er den eneste terrororganisasjonen i verden», skriver NBC. Under en gjennomgang av soldatens PC fant etterforskere rundt 500 dokumenter som knyttes til IS.

Han skal ha fortalt en FBI-agent som jobbet «undercover», at han vurderte muligheten for å slutte seg til IS i Tyrkia.

- Folk sier at det er ulovlig å slutte seg til dem, men slik jeg ser det, kjemper de bare mot dem som utfører folkemord, har soldaten sagt ifølge FBI.

34-åringen ble pågrepet lørdag på Schofield-basen på Hawaii. Han jobbet som flygeleder for det amerikanske militærets stillehavskommando.

Han skal ha begynt i hæren i 2001. Han har tjenestegjort i Sør-Korea, Afghanistan og Irak.

Natt til tirsdag blir han fremstilt for en føderal domstol på Hawaii.

(NTB)