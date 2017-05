FBI-ansatt reiste til Syria og giftet seg med IS-terroristen hun hadde etterforsket

(Dagbladet): I 2014 reiste en høytstående FBI-oversetter til Syria. Der giftet kvinnen, som hadde topphemmelig sikkerhetsklarering, seg med en IS-terrorist hun hadde i oppgave å etterforske.

Det melder den amerikanske nyhetsorganisasjonen CNN.

Kortvarig affære

Romansen mellom FBI-oversetteren og IS-terroristen var imidlertid kortvarig. Det gikk bare noen uker fra den 38 år gamle FBI-ansatte kom til Syria før hun flyktet tilbake til USA.

Hun ble umiddelbart pågrepet og straffeforfulgt da hun landet på amerikansk jord igjen.

Den amerikanske FBI-oversetteren skal ha giftet seg med en IS-soldat fra Tyskland. Han skal ha vært rapper i Tyskland og skal ha hyllet den avdøde al-Qaida-lederen Osama bin Laden i en låt.

Han slo aldri gjennom som rapartist, men i 2006 skal han varmet opp for den amerikanske rapperen DMX, ifølge CNN.

Det skal ha vært etter en nær-døden-opplevelse at tyskeren vendte til religion, og til islam. I 2012 flyktet han fra Tyskland, via Egypt og Libya, før han i 2013 endte opp i Syria.

Fikk strafferabatt

Den nå 38 år gamle kvinnen har allerede fått sin straff. Da hun kom tilbake igjen til USA i 2014, ble hun tiltalt og dømt for å ha forklart seg falskt om internasjonal terrorisme.

Den milde straffen hun fikk skal ha vært et resultat av at kvinnen samarbeidet med påtalemyndigheten og således fikk strafferabatt. Den nå 38 år gamle kvinnen løy til sin arbeidsgiver FBI om hvor hun skulle, og avslørte også overfor sin kommende IS-ektemann at han var under etterforskning.

Hun erkjente straffskyld og ble løslatt etter å ha sonet ferdig straffen sin i fjor sommer.

Var allerede gift

Da 38-åringen reiste til Syria, var hun fremdeles gift med sin daværende ektemann: en amerikansk soldat. Oversetteren er nemlig ikke født i USA, men i Tsjekkoslovakia, og vokste opp i Tyskland.

Hun fikk amerikansk statsborgerskap etter å ha giftet seg.

Da hun i juni 2014 la ut på sin Syria-reise, løy hun til FBI om hvor hun skulle. Når statsansatte i USA med like høy sikkerhetsklarering som oversetteren hadde, må de fylle ut et skjema med informasjon om hvor de skal reise og hvorfor.

I skjemaet hun fylte ut skrev oversetteren at hun skulle reise til Tyskland. «Vil besøke familien min», skrev oversetteren i skjemaet og sa hun skulle til foreldrene hennes i München.

Istedenfor satt hun seg på et fly til Istanbul i Tyrkia. Der kontaktet hun IS-soldaten som snart skulle bli hennes ektemann, ifølge rettsdokumentene.

- Fantastisk flaut

- Det er fantastisk flaut for FBI, uten tvil, sier John Kirby til CNN.

Kirby er en pensjonert admiral og var tidligere talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet. Han mener at FBI-oversetterens innreise til Syria må ha vært koordinert med høytstående IS-sjefer.

- For at hun - som amerikaner, kvinne og FBI-ansatt - skal ha vært istand til å slå seg ned i IS-områder i Syria, må det ha vært koordinert, sier Kirby.