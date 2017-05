FBI-direktøren om avgjørelsen som kan ha sikret Trump seieren: - Gjør meg «lett kvalm» å tenke på

(Dagbladet): - Det gjør meg litt kvalm å tenke på at vi kan ha påvirket utfallet av valget.

Det sa FBI-direktør James Comey under en høring i Senatet i ettermiddag. Comey snakket om en lang rekke saker, men det var under forklaringen han ga om FBIs etterforskning av Hillary Clinton at komitémedlemmene og tilhørerne virkelig spisset ørene.

For seinest i går gikk Clinton selv ut og ga skylda FBI og Russlands angivelige hacking i forkant av det amerikanske valget for hennes tap under valgkampen.

- Hadde valget funnet sted den 27. oktober, hadde jeg vært deres president, sa hun

Fant nye e-poster

For 28 oktober i fjor, bare elleve dager før det amerikanske presidentvalget, annonserte FBI at de hadde avdekket en rekke nye e-poster som kunne kaste lys over deres tidligere etterforskning av demokratenes presidentkandidat.

Den forrige etterforskningen av Clinton konkluderte med at hun hadde opptrådt kritikkverdig i håndteringen av graderte dokumenter, men ikke ulovlig. Clinton hadde nemlig brukt sin private, ubeskyttede e-postkonto til å sende og motta e-poster med gradert innhold.

FBI fant e-postene på den skandaleomsuste tidligere kongressmannen Anthony Weiners datamaskin, den daværende ektemannen til Clintons viktige rådgiver Huma Abedin. Mer om det seinere.

Forteller om avgjørelsen

På den nevnte datamaskinen fant FBI spor, såkalt metadata, etter mange tusen e-poster. De trodde også at flere av e-postsporene kunne ha vært etter de flere tusen e-postene FBI ikke fant under siste etterforskningsrunde. Clinton hadde nemlig slettet dem tidligere og har forklart at hun ikke trodde de var relevante for etterforskningen.

- Hvis det fantes bevis for at hun forsøkte å skjule e-postene (fra etterforskningen), var det der bevisene kom til å være, forklarte Comey.

Nå var spørsmålet, ifølge FBI-direktøren, hvordan USAs nasjonale etterforskningsbyrå skulle håndtere saken. Det endte altså med at FBI-direktøren sendte et åpent brev til den amerikanske Kongressen og redegjorde for at de skulle gjenoppta Clinton-etterforskningen.

- Skulle vi fortelle hva vi hadde funnet, eller skulle vi ha holdt det skjult til etter valget? Å fortelle det ville ha vært ødeleggende, å holde det skjult ville ha vært katastrofalt. Det er grunnen til at jeg gjorde det. Det var en hard avgjørelse, men jeg mener fremdeles at det var rett avgjørelse, forklarte Comey under høringen.

Han tok ikke avgjørelsen alene, og søkte råd hos staben sin, forklarte han under høringen.

- Var det uenighet blant staben, spurte det demokratiske komitémedlemmet Dianne Feinstein FBI-direktøren:

- Nei, men vi hadde en god diskusjon. Én relativt fersk advokat på staben min spurte blant annet: «Burde vi ta hensyn til at ved å gå offentlig ut med dette, så kan Donald Trump bli president som følge av annonseringen?» «Nei», kom gruppa fram til. Vi måtte si fra til Kongressen, mente hele staben.

- Jobbet dag og natt

Nøyaktig hvordan Comey og FBI kom over informasjon om Anthony Weiners datamaskin inneholdt spor, altså metadata, av flere tusen Clinton-e-poster, gikk ikke Comey inn på under høringen. Direktøren forklarte imidlertid at sporene havnet på Weiners datamaskin på grunn av hans daværende kone, Huma Abedin, altså Clintons rådgiver.

Etter annonseringen 28. oktober ble det imidlertid kjent at FBI hadde fått tilgang til Anthony Weiners datamaskin i forbindelse med en annen sak. Weinere ble nemlig på det daværende tidspunktet etterforsket av FBI for å ha sendt seksuelt ladde bilder til ei mindreårig jente, ifølge The New York Times.

Da FBI annonserte at de gjenopptok etterforskningen, kunne de ikke svare på hvor lenge etterforskningen kom til å ta. Faren var altså der for at USA kunne ha valgt Hillary Clinton som president, og at FBI selv etter valget kom til å etterforske henne for e-post-rotet.

- Vi jobbet dag og natt. Vi antok at vi ikke kom til å bli ferdig før valget, men bare noen dager i forkant klarte gruppa som jobbet med dette å lese gjennom alle de relevante e-postene. Jeg sendte da et nytt brev til Kongressen med vår konklusjon.

Den var altså den samme som forrige gang: FBI ga Clinton kritikk for håndteringen av gradert informasjon, men at håndteringen ikke var ulovlig.