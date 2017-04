FBI fikk «hemmelig» tillatelse til å overvåke Trump-rådgiver før valget

USAs føderale politi FBI fikk i fjor sommer en kjennelse fra en hemmelig domstol til å overvåke Donald Trumps valgkamprådgiver Carter Page.

FBI og justisdepartementet fikk beslutningen etter å ha overbevist en dommer i den hemmelige domstolen FISA om at de hadde grunn til å tro at Page jobbet for Russland, skriver Washington Post. Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon. Page har tidligere vært stasjonert i Moskva, hvor han jobbet i bank.

FISA-kjennelser blir nesten aldri gjort offentlig, og avisen siterer anonyme kilder. FBI har ikke svart på henvendelser om å kommentere saken.

- Bekrefter mine mistanker

Page har gjentatte ganger nektet for å ha gjort noe galt, og går heller til angrep på den forrige regjeringen.

- Dette bekrefter alle mine mistanker om regjeringens uberettigede, politisk motiverte, overvåkning, svarer Page, ifølge Washington Post.

Han sammenligner samtidig overvåkningen han har blitt utsatt for, med den sterkt kritiserte overvåkningen som FBI og det amerikanske justisdepartementet rettet mot menneske- og borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. ble utsatt for, ifølge avisa.

Bekreftet etterforskning av Trump-kontakt

USAs etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump og stikke kjepper i hjulene for Clinton i valgkampen i fjor. Én av metodene som skal ha blitt brukt, var dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekkasjer av stjålet informasjon.



FBI-sjef James Comey bekreftet i mars for første gang at FBI er i gang med en etterforskning for å finne ut om Trumps medarbeidere og russerne samarbeidet.

Ifølge Comey inkluderer også etterforskningen all mulig kontakt mellom «individer knyttet til Trump-kampanjen og russiske myndigheter».