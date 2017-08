FBI raidet hjemmet til Trumps tidligere valgkampsjef - beslagla dokumenter

President Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manaforts hjem i Alexandria utenfor Washington DC ble om morgenen 26. juli raidet av FBI.

Det melder storavisa Washington Post.

Aksjonen knyttes til spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av blant annet Trump-kampanjens mulige samarbeid med Russland om å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Tydelig melding

Ifølge Washington Post hadde etterforskerne en vidtgående ransakingsordre, og agenter tilknyttet Muellers team forlot huset med en rekke dokumenter.

Den Trump-vennlige TV-kanalen Fox News har fått bekreftet ransakingen.

- FBI-agenter utførte en ransakelse ved en av mr. Manaforts residenser, sa Manaforts talsperson Jason Maloni til Fox News. Han forsikret at Manafort har samarbeidet med lovens håndhevere og vil fortsette å gjøre det.

Blant dokumentene skal Manaforts notater fra et møte med en russisk advokat i Trump Tower i juni i fjor befinne seg.

Også Trumps sønn Donald Trump Jr. og hans rådgiver og svigersønn Jared Kushner deltok på møtet, som da det nylig ble avslørt ga ny næring til mistanken om utilbørlig samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland.

- Kunne spurt ham

Aksjonen mot Manaforts residens kom dagen etter at han hadde hatt et møte med staben til Senatets etterretningskomité.

Dette får folk ved Det hvite hus til å reagere.

- Hvis FBI ville ha dokumentene, kunne de bare ha bedt om det og han ville ha overlevert dem, sier en «rådgiver som står Det hvite hus nært» til Washington Post.

Avisa skriver tross dette at tidspunktet tyder på at etterforskerne ikke har følt seg trygge på at Manafort ville utlevere alt, og at de har argumentert med dette overfor dommeren som ga ransakingsordren.

Frykter skjult agenda

Avisa lanserer også en teori om at hensikten med aksjonen kan ha vært å sende en tydelig melding til den tidligere valgkampsjefen om at han ikke vil bli tatt på med silkehansker.

Blant Manaforts allierte er det ifølge Washington Post en frykt for at Mueller bygger en sak mot Manafort som ikke har noe med valgkampanjen å gjøre - for i neste omgang å bruke dette som pressmiddel for å få ham til å gi informasjon om Trumps indre krets i bytte for en «mykere» behandling.

Manafort gikk av som Trumps valgkampsjef i august 2016.