FBI ser alvorlig på eksplosjon i Minnesota-moské

– Sikkerhetsdepartementet støtter fullt ut alles rettigheter til å fritt og trygt kunne utøve sin tro og vi fordømmer på det kraftigste slike angrep på enhver religiøs institusjon, heter det i en uttalelse sent lørdag.

Ifølge FBI eksploderte en hjemmelaget bombe i et rom i det islamske forsamlingssenteret Dar Al Farooq i Bloomington utenfor Minneapolis. Byrået etterforsker saken med hjelp fra det lokale politiet og andre etater.

Politiet i Bloomington ble bedt om å komme til sentret i 5-tiden om morgenen. Da de kom fram var vinduer knust og det var røyk i lokalet der muslimer var samlet til dagens første bønn.

I en uttalelse takker sentret lokalsamfunnet for all støtte etter det de mistenker er hatkriminalitet.

– Folk fra en rekke trossamfunn kom til moskeen for å vise sin støtte og tilby hjelp. Dette er nok en påminnelse om at innbyggerne i denne staten utgjør et samfunn som støtter hverandre i vanskelige tider, het det videre.

