FBI ventes å ikke støtte Trump. - Da fortjener Obama en unnskyldning

Direktøren for FBI, James Comey, skal mandag i høring i Kongressen om hvilke bånd USAs president Donald Trump kan ha hatt med Russland.

Søndag kveld hevdet leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, at det ikke foreligger noen bevis for at Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot valget.

Det ventes også at mandagens høring skal ta for seg Trumps anklager mot Obama-administrasjonen, som Trump hevder avlyttet ham under valgkampen.

Obama-avlytting

Flere fra Trumps eget parti har oppfordret presidenten til å beklage Twitter-meldingene han la ut 4. mars, ifølge Reuters.

- Jeg vet ikke hva som er grunnlaget for Trumps påstand, men jeg mener at han skylder oss en forklaring, sa den republikanske senatoren Susan Collins til NBC på programmet «Meet the Press»

Ifølge Washington Posts kilder skal Comey ha sagt privat at det ikke finnes noe bevis for avlytting, og at det dermed er ventet at FBI-sjefen også vil si dette under høringa i dag.

CNN skriver at det politiske teateret kan ende med ydmykdelse for Trump, som i anklagen sammenlignet den angivelige avlyttingen med Watergate-skandalen.

- Bad (or sick) guy! skrev Trump.

I helga skrev CNN at rapporten som det amerikanske justisdepartementet fredag ga til to komiteer i Kongressen, ikke beviser at Barack Obama overvåket Donald J. Trump under fjorårets valgkamp.

Hvis dette stemmer, så hadde Trump i helga ikke framlagt bevis for påstanden. Likevel ble avlytting et tema under den korte pressekonferansen som ble holdt etter Trumps møte med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

- Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje, sa Trump til den tyske forbundskansleren.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Kommentaren ble møtt med stillhet fra Merkel. I 2013 skrev tyske medier at Obama hadde godkjent avlytting av Merkel i 2010, og Trumps kommentar kan ha handlet om dette.

Den erfarne republikaneren Tom Cole, fra Oklahoma, sa fredag at det ikke forelå noen indikasjoner på bevis for Trumps påstander.

- Hvis så er tilfelle, fortjener Obama en unnskyldning, sa Cole.

Obama benekter

Representanter for Barack Obama har tidligere benektet påstandene fra Trump. Kevin Lewis skrev følgende i en pressemelding:

Da Sean Spicer, talsmann for Det hvite hus, ble utspurt om den påståtte overvåkingen, understreket han at Trump skrev avlytting med anførselstegn.

Russland-båndene

De angivelige båndene presidenten og hans stab har hatt med Russland, har vært diskutert siden før valget i november, og vil også bli tema for dagens høring.

I januar beskyldte FBI Russland åpent for å ha hacket Demokratenes nasjonalkomité og antydet at det hadde til formål å hjelpe Trump med å vinne valget. Russland har avvist anklagene, og Trump har omtalt det som en «heksejakt».