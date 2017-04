Feil mann pågrepet for bombe mot Borussia Dortmund-bussen

En mann som er pågrepet, mistenkt for å være IS-medlem, kan ikke koples til angrepet mot Borussia Dortmunds spillerbuss tirsdag, opplyser tysk påtalemyndighet.

Mannen ble pågrepet onsdag som del av etterforskningen av angrepet mot spillerbussen, der det gikk av tre sprengladninger. Minst to personer ble såret i angrepet.

- Etterforskningen har til nå ikke avdekket noen indikasjoner på at den mistenkte var involvert i angrepet, heter det i en pressemelding fra tysk påtalemyndighet torsdag.

IS-medlem fra 2014



Mannen ble pågrepet på mistanke om å tilhøre IS.



I pressemeldingen heter det at han angivelig ble IS-medlem i Irak i 2014 og har opprettholdt kontakt med ekstremistgruppen etter at han ankom Tyskland i fjor.

Den mistenkte skal seinere torsdag framstilles for varetektsfengsling, opplyser påtalemyndigheten videre.

Onsdag opplyste påtalemyndigheten at mannen er 25 år gammel og har irakisk bakgrunn, og er bosatt i Wuppertal i Nordhrein-Westfalen.



Ytterligere en person er mistenkt, opplyste påtalemyndigheten på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Motivet for angrepet er så langt uklart. Minst to ulike kilder har i brev hevdet at de sto bak. I det ene brevet antydes et mulig islamistisk motiv, mens det i det andre brevet legges fram krav om at Tyskland må trekke seg ut av Syria. Tysk politi har ikke fått verifisert brevene.

(NTB - DPA).