Fem afghanske tenåringsgutter ble dømt for å ha voldtatt gutt. Nå utvises de fra Sverige

(Dagbladet): I slutten av oktober i fjor, gjengvoldtok de fem tenåringsguttene en gutt på under 15 år, skriver svenske Expressen.

De fem guttene med afghansk opprinnelse slo offeret i hodet og andre steder på kroppen, holdt ham foran munnen og tvang ham inn i skog i Gottsunda i Uppsala.

Der voldtok de, ifølge dommen, den mindreårige gutten, samtidig som en av guttene holdt en kniv og truet gutten med å skade eller drepe ham. Gutten ble også bitt i ryggen, skriver avisa.

Også offeret var av afghansk opprinnelse, opplyser Aftonbladet.

Lavere straff

Ungdomsguttene ble ikke dømt for å ha voldtatt en gutt under 15 år, fordi retten fant at de ikke kjente til at offeret var under 15, skriver Expressen.

Tingretten vurderte voldtekten til å kunne bli straffet med seks års fengsel, men på grunn av de tiltaltes lave alder fikk de vesentlig lavere straff.

Aktoratet påsto at de fem guttene måtte vises ut av landet, men tingretten avviste dette.

Mener de kan utvises

I dommen fra tingretten sto det, ifølge Aftonbladet, dette:

«De har ingen tilknytning til det svenske samfunnet, men avgjørelsen påvirkes sterkt av at de er under 18 år. De tiltalte er borgere i Afghanistan. Ved bedømmelsen av utvisningsspørsmålet skal det også vektlegges at Migrationsverket den 8. desember 2016, oppga nye anbefalinger omhandlende Afghanistan, hvor det framgår at sikkerhetssituasjonen i landet er vestenlig forverret».

Saken ble etter tingrettens avgjørelse om ikke å utvise de fem tenåringsguttene, anket.



Den svenske lagmannsretten har nå funnet at alle fem kan utvises, på grunn av sakens alvor og øvrige omstendigheter, skriver den svenske avisa.

Guttene, på sin side, har forklart at de er født i Iran og at de ikke har noen tilknytning til Afghanistan.