Minst fem personer mistet livet i en eksplosjon i en fyrverkerifabrikk nord i Portugal tirsdag. Tre personer er savnet.

Nyhetsbyrået Lusa opplyser at mer enn hundre brannfolk arbeidet med å få kontroll over brannen som ble utløst av eksplosjonen i byen Lamego.

Sent tirsdag kveld var det ennå ikke trygt å ta seg inn i fabrikkbygningen for å lete etter de savnede. Det skal være liten sjanse for å finne overlevende. Ifølge lokale medier er fabrikkeieren og hans datter blant ofrene.

