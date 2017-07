Fem drept i skuddveksling på Tempelhøyden

Ifølge israelsk politi åpnet tre væpnede palestinere ild mot politifolk i nærheten av Løveporten, den ene av inngangene til gamlebyen i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem.

Ifølge sjefen for israelsk politi, Roni Alsheikh, kom angriperne innenfra og var væpnet med to automatgevær og en pistol.

To politifolk ble drept, og en politimann ble såret. Angriperne løp deretter inn på Haram al-Sharif igjen, et av islams helligste steder, som jøder kaller Tempelhøyden. Det er regnet for å være den jødiske religions aller helligst sted.

Der ble de innhentet av israelske sikkerhetsstyrker og skutt og drept inne på plassen der al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen ligger.

Israelske palestinere

Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet var de tre angriperne palestinere med israelsk statsborgerskap, hjemmehørende i Umm al-Fahm nord i Israel, skriver Haaretz.

Haram al-Sharif er stengt og fredagsbønnen avlyst som følge av skytingen, mens israelsk politi gjennomsøkte området på leting etter flere våpen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu var raskt ute med å forsikre alle muslimer om at Haram al-Sharif vil bli gjenåpnet og at områdets status ikke vil bli endret.

Abbas fordømmer

Palestinernes president Mahmoud Abbas ringte den israelske statsministeren og fordømte angrepet, noe som i seg selv var høyst uvanlig ettersom de to vanligvis har liten eller ingen direkte kontakt.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået WAFA tok Abbas kraftig avstand fra «voldshandling fra alle sider, særlig på de hellige stedene».

Israels sikkerhetsminister Gilad Erdan kaller fredagens angrep «en ekstremt alvorlig hendelse».

- Vi må nå revurdere alle sikkerhetstiltak på Tempelhøyden og området rundt, sier han.

Stormuftien pågrepet

Muslimenes overhode i Jerusalem, stormuftien Ahmad Hussein, kritiserte Israels beslutning om å hindre fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.

– Jeg har svært lite informasjon om dette, men det bør ikke føre til at moskeen blir stengt for bønn, sa han til journalister ved Løveporten.

Kort tid etter opplyste stormuftiens sønn at faren var pågrepet av israelsk politi og tatt inn til avhør på politistasjonen i gamlebyen. Dette er ikke bekreftet fra israelsk side.

Avlyst

Titalls tusen palestinere strømmer hver uke til moskeene der for å be.

Siden Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 har myndighetene ifølge bønnelederen Ikrema Sabri ved Haram al-Sharif avlyst fredagsbønnen bare to ganger.

Tempelhøyden regnes som et hellig sted for både jøder og muslimer, og gamlebyen har vært åsted for blodige voldshandlinger mellom israelere og palestinere mange ganger tidligere.

Fredag ettermiddag ble en 18 år gammel palestiner skutt i brystet og drept av israelske soldater i flyktningleiren Dheisheh i Betlehem på den okkuperte Vestbredden. Ifølge det israelske forsvaret skjedde dette i forbindelse med en pågripelse.

(NTB).