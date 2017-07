Fem drept på badestrand i Tripoli 

Fem personer er drept og over 20 er såret etter at det brøt ut kamper mellom militsgrupper ved en militær flyplass øst for Libyas hovedstad Tripoli onsdag.



De fem ble drept da en rakett som ble avfyrt fra Mitiga-flyplassen traff en badestrand i nærheten.

Den internasjonale flyplassen i Tripoli har vært stengt siden 2014, og fly har derfor måttet benytte Mitiga-flyplassen. Onsdag måtte flere flyavganger innstilles som følge av kampene i området.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Flere rivaliserende regjeringer, militser og krigsherrer kjemper om makten, og minst 300 000 mennesker er ifølge UNHCR drevet på flukt som følge av dette.

FN anslår at minst 1,3 millioner mennesker i Libya nå er avhengige av nødhjelp utenfra.

(NTB)