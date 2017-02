- Fem nordkoreanske tjenestemenn henrettet med kanon

(Dagbladet): Nord-Korea skal ha henrettet fem tjenestemenn med luftvernkanon. Det melder CNN.

- Fem tjenestemenn på minister-nivå som jobbet under Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, har blitt henrettet med kanon, sier Kim Byung-kee, et medlem i etterretningskomiteen i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen, til CNN.

Falske rapporter

Ifølge Tv-kanalens kilder i etterretningstjenesten i Sør-Korea, ble tjenestemennene henrettet fordi de skal ha sendt falske rapporter til Nord-Koreas leder.

- Flere henrettelser av tjenestemenn kan skje ettersom etterforskningen fortsetter videre, sier Kim Byung-kee til CNN.

I starten av februar fikk etterretningssjefen i Nord-Korea, Kim Won Hong, sparken. Hong er tiltalt for korrupsjon, brudd på menneskerettighetene og maktmisbruk. Kim Byung-kee opplyser til CNN at Hong har husarrest og er under etterforskning.

Ble rasende

De fem tjenestemennene som skal være henrettet, skal ha jobbet for Kim Won Hong. Da Nord-Koreas leder fant ut om de falske rapportene, skal han ha reagert med sinne.

- Kim Jong-un var rasende etter dette funnet og satte Kim Won Hong i husarrest og beordret henrettelse på hans fem menn, sier Lee Cheol-woo, parlamentsmedlem i Sør-Korea.

Dette er ikke første gang henrettelser av nordkoreanske tjenestemenn blir rapportert om. Også i august skal tjenestemenn i Nord-Korea ha blitt henrettet med kanon. Den gang var det snakk om to høytstående tjenestemenn: Tidligere jordbruksministeren Hwang Min og Ri Yong-jin, en tjenestemann i utdanningsdepartementet.

Hwang skal ha lagt fram forslag som ble tolket som en direkte trussel mot Kim Jong-uns lederskap, mens Ri rett og slett skal ha sovnet under et møte ledet av diktatoren.

Feilaktige rapporter

Det er ikke alle saker fra Nord-Korea som viser seg å holde vann. I fjor meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at stabssjefen i den nordkoreanske hæren, Ri Yong-gil, var henrettet. Noen måneder seinere var han imidlertid ført opp som medlem av sentralkomiteen i det nordkoreanske kommunistpartiet.

Det har vært stilt spørsmål ved hvorvidt det faktisk kan stemme at det nordkoreanske regimet henretter folk med kanoner, som er hevdet at de gjorde i august. Men i fjor rapporterte den amerikanske organisasjonen Committee for Human Rights in North Korea at påstandene trolig er sanne, og la fram satellittbilder som bevis.