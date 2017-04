Fem pågrepet etter ran i Tønsberg

Fem personer er siktet for frihetsberøvelse og ran etter at to rumenske kvinner skal ha blitt truet med softgun i en leilighet i Tønsberg sentrum.

Meldingen om saken kom klokka 23.30 fredag kveld, ifølge Sør-Øst politidistrikt.

– Det ble truet med skytevåpen under ranet, noe som viste seg å være en softgun. Pågripelsen var udramatisk, opplyser politiet.

Overfor Tønsbergs Blad antar operasjonsleder Øystein Eikedalen at var ranerne ute etter penger.

Kvinnene som skal ha blitt ranet, er 22 og 25 år kommer opprinnelig fra Romania og har ikke fast opphold i Norge, skriver avisa.

– Hvilken tilknytning de har til Tønsberg, har vi ikke oversikt over, sier operasjonslederen.

(NTB)