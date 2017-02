Fem pågrepet etter voldsepisode i Trondheim

En mann i 40-årene er innlagt på St. Olavs hospital etter at han ble utsatt for grov vold i en bolig i Trondheim sentrum. Fem personer er pågrepet i saken.

Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet fikk melding om saken rundt klokka 3.15.

- Det er blitt utøvd vold mot en mann som bor i en kommunal bolig. Fem menn som også bor i bygget, er pågrepet. De vil bli innbrakt til arresten, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bjørn Handegard til NTB.

Politiet kan ikke si noe om motiv og bakgrunn for voldsepisoden, men de mistenkte skal avhøres i løpet av lørdag. Det skal også fornærmede, om han er i stand til det. Da politiet kom til stedet, fant de den skadde mannen alene på rommet sitt. Pågripelsene skjedde noe senere.

Operasjonsleder Anlaug Oseid antyder overfor NRK at volden er et oppgjør i et kriminelt miljø.

- Det viser seg at de kanskje også har truet og brukt en drill eller noen sprøyter, sier Oseid.



Hun sier offeret var medtatt da han ble fraktet til sykehus og sier han muligens har punktert en lunge.

