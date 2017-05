Fem personer pågrepet på Orderud gård

Tips oss: Har du informasjon eller bilder eller video fra stedet? Send SMS/MMS til 2400 eller e-post til [email protected]

(Dagbladet): Fem personer er pågrepet etter en stor politiaksjon på Orderud gård i Sørum.

Det melder VG.

- Vi har pågrepet fem personer mistenkt for legemskrenkelse. Det er muligens to fornærmede, og det vil bli forsøkt å tatt avhør av de så snart det lar seg gjøre for å få klarhet i hva som har skjedd, sier Torild Nervik Nilsen, lensmann i Sørum, til Dagbladet.

En av de to personene skal være skadet og er fraktet til sykehus med lettere skader.

Det skal ifølge lensmannen ha vært en nabo til gården som meldte fra til politiet om hendelsen rundt 21.30.

- Naboen meldte fra til oss om at det var noen som forsøkte å ta seg inn i et hus, sier lensmannen.

Av de pågrepne er det en kvinne og fire menn.

Hadde besøk

Per Orderud bor på gården og hadde en gjest på tidspunktet.

- Per hadde en gjest. Så kom det noen ubudne gjester. Det ble ganske ubehagelig. Heldigvis kom politiet og tok hånd om situasjonen, sier Per Orderuds advokat, Erling Olav Lyngtveit.

Ifølge advokaten skal de ubudne vært interesserte i gjesten.

- Per har ikke blitt skadet selv, men han har blitt utsatt for ubehageligheter, sier Lyngtveit til Dagbladet.

- Hele bildet er uklart akkurat nå. Per stiller som vitne og gir de opplysningene han har mulighet til å gi. Dette håndterer politiet og vi har tillit til at de gjør dette på en ordentlig måte.

Hvordan inntrengerne kom seg inn på gården vil han ikke si noe om, men betegner det hele som dramatisk.

- Det var ikke noen som bare ringte på døren og ble lukket snilt inn.

Dagbladet oppdaterer saken.