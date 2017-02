(Dagbladet): Fem år gamle Yanis Courbot døde mandag forrige uke i Aire-sur-la-Lys, nord i Frankrike, ifølge den franske avisa Le Parisien. De siste dagene har politiet lekket detaljer om et tilsynelatende umenneskelig drap, skriver lokalavisa L'Écho de la Lys.

Bråket startet da Yanis' mor (23) og stefar (30) oppdaget at femåringen hadde tisset i senga. Ifølge politiet skal guttens stefar da ha dratt ham opp av senga og truet ham ut på en tre kilometer lang løpetur som straff. Gutten skal ha falt minst to ganger, mens stefaren jaget etter ham på sykkel langs La Lys-elva.

- Etter å ha truet ham til å løpe tre kilometer midt på natta, ble N.N. (guttens stefar) rasende da den lille gutten ropte etter mamma, sier Pascal Marconville, påtaleadvokat i regionen Boulogne-ser-Mer, ifølge avisa L'Écho de la Lys.

Kollapset etter slag mot hodet

Ifølge påtalemyndighetene skal stefaren derfor ha slått ham gjentatte ganger med knyttneven, før et voldsomt slag mot Yanis' hode med en lommelykt førte til at femåringen gikk inn i sjokk, skriver avisa.

- Han hadde fått flere kraftige slag mot hodeskallen. Noen av dem kan umulig være resultatet av et fall, sier en ikke navngitt kilde ved påtalemyndigheten til Le Parisien.

Det var stefaren selv som ringte nødetatene, da gutten kollapset noen få hundre meter fra deres hjem, ifølge franske medier.

Politiet rykket ut til stedet der paret oppholdt seg - et gammelt skjul uten innlagt vann. Paret skal ha pleid å reise til skjulet som ligger ved Canal de la Lys, fem kilometer fra sentrum av byen, skriver Le Parisien.

Da femåringen ankom sykehuset var kroppstemperaturen nede i 25 grader. Til tross for gjentatte forsøk på gjenoppliving, sto ikke den lille guttens liv til å redde. Obduksjonen viser at gutten skal ha dødd som følge av en alvorlig blodpropp i hjernen, etter å ha blitt utsatt for grov vold.

Både guttens stefar og mor er pågrepet etter drapet på den lille gutten.

Gutten skal også ha brukket nesen i forbindelse med avstraffelsen, ifølge Le Parisien.

- Basert på omstendighetene, er vi nødt til å mistenke tidligere tilfeller av vold, sier en kilde til avisa.

- Han gråt fordi han var tatt

Femåringens stefar skal ha begynt å gråte under avhørene.

- Men jeg fikk inntrykk av at han først og fremst gråt fordi han var tatt, sier Marconville.

Guttens 23 år gamle mor er også siktet, mistenkt for å ha unnlatt å beskytte sønnen fra det voldelige angrepet, melder The Sun.

Da Yanis var to år gammel ble han adoptert av Xavier Courbot - mannen han kalte pappa. Overfor den franske avisa Nord Littoral (krever innlogging), forteller han om en sensitiv liten gutt med et stort hjerte.

- Yanis var full av glede. Han hadde et stort hjerte. Et hjerte som inneholdt mer enn blod. Han elsket musikk, svømming og å spille fotball. Han var også en emosjonell gutt, som en gang begynte å gråte fordi han ved et uhell drepte en bie, sier guttens adoptivfar.