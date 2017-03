Femåringen ville ha lik sveis som kameraten, slik at læreren ikke skulle se forskjell på dem

(Dagbladet): «I morges diskuterte Jax og jeg den ville sveisen hans, og jeg sa at han måtte klippe seg. Han sa han ville barbere alt håret vekk, slik at han kunne ligne på vennen Reddy.»

Det skriver Lydia Stith Rosebush fra Louisville i USA, femåringens mamma, i et Facebook-innlegg.

«Han sa han ikke klarte å vente med å gå på skolen på mandag - med likt hår som Reddy - fordi læreren ikke kom til å klare å se hvem som var hvem», skriver moren.

Ser bare håret

Så ble det som Jax ville, og de to bestekompisene har nå lik, kortbarbert sveis.

«Hvis ikke dette er bevis på at hat og fordommer er noe som er tillært, så vet ikke jeg», skriver moren i innlegget og poengterer:

«Den eneste forskjellen Jax ser, er håret.»

- Så stolt

Morens innlegg har nå vært innslag på nyhetene verden over, etter at det ble delt fredag forrige uke. Bare morens innlegg på Facebook er i skrivende stund delt 86 000 ganger.

- Jeg er så stolt av ham, sier Lydia til Dagbladet.

- Jeg er glad uskylden hans har inspirert så mange mennesker. Det er overveldende at denne historien har nådd ut til så mange mennesker, sier hun.

Da innlegget først ble omtalt i lokalavisene i Louisville, og deretter ble delt et knippe tusen ganger på Facebook tidligere denne uka, sa hun til ABC13 at hun ikke tenke at innlegget ikke kom til å bli delt med andre enn hennes Facebook-venner.

- Dette er sprøtt! Jeg skrev innlegget bare fordi jeg synes sønnen min er hysterisk morsom og søt. Jeg hadde aldri forventet dette.

- Jeg syntes det var morsom at Jax ikke tenker over at Reddy er av en annen farge enn ham. Han nevner det aldri, når han snakker om ham. Med alt det hatet vi opplever i verden i dag, så tenkte jeg at vi kunne trenge denne lærdommen fra en femåring, sa hun til ABC13.