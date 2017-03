Femteklassingene fikk beskjed om å lage auksjonsplakater om slavesalg. Skolen legger seg flat

(Dagbladet): En skole i New Jersey i USA ba femteklassingene lage tegninger fra slavetiden.

Oppgaven handlet blant annet om at elevene skulle lage salgsplakater for slaver fra kolonitiden, ved hjelp av egne undersøkelser om temaet, skriver CNN.

Dette har skapt reaksjoner.

- Ufølsomt

På noen av plakatene står det blant annet: «Etterlyst: Mary Brown. Stjal mat og penger. Finnerlønn: 100 dollar» og «Etterlyser 1737. Død eller levende. Finnerlønn: 1 000 000 dollar».

CNN skriver at flere av foreldrene til femteklassingene har reagert sterkt på dette, og bedt skolen om å fjerne plakatene som var på utstilling.

En dem som reagerer på tegningene, er Jamil Karriem. Han skriver på Facebook at han synes at denne hendelsen er trist.

- Disse plakatene er stilt ut for elever i alle aldre, fra 4 til 10 år. De mangler kontekst. At man vil lære elevene om den harde virkeligheten om slaveriet, er ikke problemet her, men dette er ufølsomt og uaktsomt. I en læreplan som mangler representasjon av elever med farge, knuser det hjertet mitt at dette vil være bildet som unge, afroamerikanske barn vil ha av mennesker med samme hudfarge som dem, skriver Karriem på Facebook og fortsetter:

- I tillegg er det helt uforståelig for meg, hvordan dette prosjektet skal være en god måte å lære elevene, uansett alder, amerikansk historie på, skriver han.

Vil du se alle av plakatene? Se videoen i toppen av artikkelen.

«Gode og verdifulle»

Oppgaven til femteklassingene var å lage plakater fra «den stygge og grunnleggende rollen slaveriet har spilt i Amerikas kolonitid». Elevene ble bedt om å velge en koloni, og lage annonser for slaveauksjoner ved hjelp av elevenes egne undersøkelser om temaet.

Resultatet ble blant annet følgende:

«Slave-auksjon. Gode og verdifulle. Anne, 12 år, flink hushjelp. Edwin, 24 år, en god jeger (...)»

Beklager

Nå legger skolen seg flat og beklager for at de laget en «kulturelt ufølsom» oppgave til barna.

- Selv om det ikke var vår intensjon, forstår vi at å lage slaveplakater, er noe som er kulturelt ufølsomt, sier Dr. John J. Ramos, skoleinspektør i South Orange-Maplewood skoledistrikt til CNN.

Plakatene er nå tatt ned fra veggene.

- Vi forstår og respekterer reaksjonen til enkelte foreldre om slaveplakatene vi laget, inkludert andre kunstverk fra oppgaven, sier Ramos og fortsetter:

- Vi skal endre «Colonial America»-prosjektet neste år, og ta vekk slave-auksjonsplakatene, sier Dr. John J. Ramos.